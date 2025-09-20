Жильцам МКД в Волгограде разрешили не платить за капремонт

В Советском районе Волгограда от платежа за капремонт освободили жильцов двухэтажного дома 1962 года постройки, расположенного в поселке Горьковский. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регоператора, начисление взносов на капитальный ремонт дома №3 по улице Слепцова будет прекращено с 1 октября текущего года.

Основанием для такого «подарка» стало постановление администрации Волгограда о признали двухэтажки аварийной и подлежащей сносу.

В этом МКД находится 32 квартиры в 4 подъездах. Дом был построен 63 года назад. Имеет центральное водо- и теплоснабжение, канализацию. Вода подогревается с помощью газовых колонок.

Стены выполнены из кирпича, а перекрытия из железобетонных плит.

На сервисе Дом.МинЖКХ, судя по всему, информация еще не обновилась, так как указано, что этот дом не является аварийным.