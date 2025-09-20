Портрет под «маской», рижские витражи и космический звездочёт: чем уникален волгоградский планетарий

«Волгоградский планетарий – самый красивый из всех, которые нам приходилось видеть раньше». Такие комплименты одному из главных символов города оставляли туристы из Вьетнама. О том, что построенный в центре города храм звезд заставляет отрываться от будничной суеты, рассматривать его детали и едва ли не в первую очередь вести сюда гостей из других городов, вам скажет и любой волгоградец. О самых интересных деталях звёздного дома, отмечающего свой 71-й день рождения, – в материале ИА «Высота 102».





Современную улицу Мира уже невозможно представить без ее главного украшения. А до начала Великой Отечественной войны на месте будущего планетария работал металлообрабатывающий завод имени Ильича, в 30-е годы переименованный в завод тракторных деталей и нормалей. После Сталинградской битвы на участке оставались горы неразобранных кирпичей и железобетонных фундаментов под механизмы и станки.

Идея строительства в Сталинграде первого за всю историю города звездного дома возникла в начале 50-х. К 70-летию Иосифа Сталина жители Германской Демократический Республики решили сделать необычный подарок генералиссимусу, открыв планетарий в городе, который прославился на весь мир.

- Заказ на изготовление аппарата планетарий правительство Германии передало коллективу народного предприятия «Цейсверке» в Иене, - рассказывает сотрудник планетария Ольга Веляева. – Прежде подобные конструкции строились за полтора года, а подарок защитникам Сталинграда сделали всего за 4 месяца. Известно, что в 1950 году местные жители собрали на строительство сооружения 1 миллион 350 тысяч 177 марок.

Еще до начала строительства стало очевидно, что разработанный в Германии проект планетария оказался оторван от местных реалий. Размеры помещений и их высота не подходили для общественного здания, а стены и перемычки планировались без учета волгоградского климата. Взявшимся за доработку проекта специалистам «Культ-строя» пришлось изменить даже архитектуру, ведь стиль западного конструктивизма никак не вписывался в отстраиваемую улицу Мира.





Планетарий в том виде, который его знает каждый волгоградец, разработали знаменитые архитекторы Василий Симбирцев и Михаил Хомутов. По их задумке, для более выразительных форм здание должно быть двухэтажным. Храм звезд с высокими потолками и по-настоящему величественной архитектурой венчала скульптура «Женщина с приподнятой руки выпускает голубя мира» Народного художника СССР Веры Мухиной.

История под слоем цемента

Рассказать о волгоградском планетарии, используя лишь общие исторические выдержки, – значит, не рассказать о нем ничего. В здании, пережившем несколько эпох и влюбившим в себя стольких людей, нужно замечать детали. Первая и, пожалуй, самая известная из них – мозаичный портрет Иосифа Сталина. Встречающий гостей в вестибюле, он, безусловно, не может остаться незамеченным. А ведь когда-то ради его же спасения сотрудники планетария спрятали портрет под слоем цемента.





- Мозаичный портрет Иосифа Сталина его автор Вартан Аракелов выполнил из уральских самоцветов, - отмечает Ольга Веляева. – В 60-е годы, во время развенчания культа личности, все связанные с именем генералиссимуса памятники и произведения искусства уничтожались. Такая же участь могла постичь и этот портрет. Чтобы сохранить на долгие годы, сотрудники тщательно его закрыли – покрыли несколькими слоями пергамента, масляной краской и слоем цемента. Приказ о восстановлении работы был издан только в 1998 году. С тех пор посетители планетария рассматривают портрет, как произведение искусства.

Открытый космос в блеске витража

Еще один важный штрих в портрете волгоградского храма звезд был нанесен спустя 34 года после его открытия. Да, мы, конечно, о знаменитых витражах на втором этаже здания. Удивительный пазл, ставший олицетворением давней мечты человека о полете, настолько удачно вписался в общую концепцию, что назвать его современным «новоделом» попросту не повернется язык.





- В 1988 году знаменитая рижская мастерская получила заказ от Волгоградского планетария на изготовление витражей с космической тематикой. Рисунки для них выполнил художник Александр Масляев, сын народного архитектора СССР и главного архитектора Волгограда ( с 1958 по 1985 год – Прим.) Вадима Ефимовича Масляева. Вверху на них изображен бог Солнца Гелиос, внизу нашла свое отражение легенда о Дедале и Икаре, напоминающая о многовековой мечте человека летать подобно птицам. Осуществить эту мечта позволила космонавтика! Центральный сюжет витражей посвящен космическому кораблю «Союз», который летит к орбитальной станции «Мир». В правой части витража изображен выход в открытый космос советского летчика-космонавта Алексея Леонова.





Звёздные гости

Во времена, когда мечты о космосе становились реальностью, а плакаты знаменитых летчиков висели во многих советских квартирах, сталинградский, а после волгоградский планетарий не раз встречал космонавтов. В советское время звездный дом стал и учебной базой – курсанты Качинского высшего военно-авиационного училища проходили здесь практику по астронавигации.





- После полетов в нашем планетарии выступали такие знаменитые космонавты, как Герман Титов, Алексей Леонов, Николай Рукавишников. Более 10 дней лекции в Звездном зале читал Герой Советского Союза Геннадий Сарафанов. Он рассказывал о своем полете на космическом корабле «Союз-15», проведенных экспериментах, а также об отработке маневрирования и сближении с орбитальной станцией «Салют-3» в различных режимах полета.

А вот Сергей Авдеев, приглашенный в планетарий в 2017 году, говорил не только о загадочном космосе, но и о том, что чаще всего интересует обывателей – как именно космонавты едят, пьют, моют голову, стригутся и бреются в условиях невесомости.

После в волгоградском звёздном доме были ещё многие космонавты, приоткрывавшие завесу загадочного и удивительного мира. Так, в 2022-м в планетарии вместе с его коллегами Сергеем Кудь-Сверчковым и Валерием Токаревым встречали Героя России Олега Новицкого, снявшегося в популярном фильме «Вызов».





Под светом звезд

Конечно же, историю планетария пишут люди, не потерявшие интереса к своему делу даже после долгих лет работы. А еще новой историей волгоградского храма звезд стал самый обаятельный и... пушистый «сотрудник». Впрочем, лишних сантиментов этот галантный авантюрист явно не любит. Многие из горожан уже наверняка знают его в лицо – благородный кот Пушель.

Появившись в здании около 10 лет назад, он сначала воспринимался сотрудниками исключительно как временный гость – покушает, пригреется и уйдет по своим делам. Только вот сам Пушель уходить из планетария явно не собирался.

Вскоре очаровательный звездочет и вовсе так прикипел к месту, что стал без приглашения ходить на лекции и даже присаживаться на колени к тем, кто вызовет у него особую симпатию. «Посетители не знают, что это наш научный сотрудник, поэтому относятся к нему, как к обычному коту», - шутят сотрудники планетария.

- В 2023 году мы впервые создали полнокупольную анимационную программу «Космическая КОТовасия», - вспоминает Ольга Веляева. – А спустя год у нас вышло продолжение этой истории «Космическая КОТовасия2: Эра света». Прототипом главного героя программы оказался, конечно же, наш Пушель. Кот, живущий здесь больше 10 лет и ставший настоящим талисманом храма звезд.











Фото Геннадия Гуляева и волгоградского планетария





