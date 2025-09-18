Все виды автотоплива резко подорожали в Волгограде





В Волгоградской области на минувшей неделе резко подорожали все виды автомобильного топлива. По данным Росстата, его средняя стоимость в регионе выросла с 62,29 до 62,45 рублей за литр. В частности, АИ-92 стал стоить на 16 копеек больше, чем на предыдущей неделе – 59,07 рубля, АИ-95 подорожал на столько же – 65,57.

Выросли цены и на АИ-98, причем не двигались в течение последних месяцев. Теперь литр самого экологически чистого топлива стоит 85,34 рубля, что на 9 копеек больше.



Однако заметнее всего подорожало дизтопливо. Теперь литр солярки стоит на волгоградских АЗС в среднем 69,11 рубля, что аж на 27 копеек выше, чем неделей ранее.





