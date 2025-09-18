Экономика

Все виды автотоплива резко подорожали в Волгограде

Экономика 18.09.2025 06:27
0
18.09.2025 06:27


В Волгоградской области на минувшей неделе резко подорожали все виды автомобильного топлива. По данным Росстата, его средняя стоимость  в регионе выросла с 62,29 до 62,45 рублей за литр. В частности, АИ-92 стал стоить на 16 копеек больше, чем на предыдущей неделе – 59,07 рубля, АИ-95 подорожал на столько же – 65,57.

Выросли цены и на АИ-98, причем  не двигались в течение последних месяцев. Теперь литр самого экологически чистого топлива стоит 85,34 рубля, что на 9 копеек больше.

Однако заметнее всего подорожало дизтопливо. Теперь литр солярки стоит на волгоградских АЗС в среднем 69,11 рубля, что аж на 27 копеек выше, чем неделей ранее.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.09.2025 06:06
Экономика 17.09.2025 06:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.09.2025 16:34
Экономика 16.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.09.2025 13:13
Экономика 15.09.2025 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.09.2025 08:39
Экономика 12.09.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 16:34
Экономика 11.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 15:07
Экономика 11.09.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 07:29
Экономика 11.09.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 06:12
Экономика 11.09.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2025 19:30
Экономика 10.09.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2025 06:59
Экономика 10.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2025 06:59
Экономика 09.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 10:00
Экономика 08.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 08:57
Экономика 08.09.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 15:07
Экономика 05.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:44
Экономика 05.09.2025 11:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:52
Под Волгоградом сняли 5-летний карантин по томатной молиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградец получил 2 года «строгача» за нападение на полицейских с пилойСмотреть фотографии
08:25
Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Бастрыкин поручил проверить интернат для пожилых в ВолжскомСмотреть фотографии
08:04
Четверо детей заболели бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
Обломки БПЛА повредили 2 частных дома на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:31
В Волгограде «черные мусорщики» завалили стройотходами улицу МайкопскуюСмотреть фотографии
07:15
Атаку 11 БПЛА отбили в Волгоградской области 18 сентябряСмотреть фотографии
06:59
Семь вирусов вызвали рост ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:27
Все виды автотоплива резко подорожали в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:20
Путин: ветераны СВО смогут получить соцподдержку без заявленийСмотреть фотографии
05:59
Ограничения сняли в волгоградском аэропорту утром 18 сентябряСмотреть фотографии
01:56
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
21:40
Волгоградская область увековечит память о жертвах фашистского геноцидаСмотреть фотографии
21:21
В России годовая инфляция замедлилась до 8,02%Смотреть фотографии
21:00
В Волгограде на опорах уличного освещения разрешат размещать видеорекламуСмотреть фотографии
20:40
Цена АИ-92 обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
20:20
Некоторых волгоградцев пропустят в самое секретное здание ВолгоградаСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области реализовали инвестпроект по строительству зернохранилищаСмотреть фотографии
19:40
В России начали выплачивать зарплату цифровыми рублямиСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде установили личности избивших подростка в школе №87Смотреть фотографии
18:50
Путин поручил подготовить очередную прямую линиюСмотреть фотографии
18:35
Проехал по голове и телу. В суде назвали жуткие детали наезда BMW Пака на волгоградкуСмотреть фотографии
18:21
Дмитрий Дегтярев возглавил УЭБиПК в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода и протаранил деревоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
ЕвроХим-ВолгаКалий усилил работу по переработке мусораСмотреть фотографии
17:08
«Это было непростое решение»: глава ОП Волгограда объяснил повышение тарифов на проездСмотреть фотографии
16:39
Транспортный налог предложили ввести на самокаты для проката и доставкиСмотреть фотографии
16:31
Вспышка ОРВИ прервала очные уроки в 14 школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
В Камышине семьям погибших участников СВО передали госнаградыСмотреть фотографии
 