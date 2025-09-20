Сегодня, 20 сентября, в Елани Волгоградской области простятся с 50-летним Василием Нечаевым, который погиб в зоне специальной военной операции в ноябре прошлого года, передает V102.RU.

Василий Нечаев ушел на СВО добровольцем 9 сентября 2024 года, а в ноябре погиб.

- 28 октября последний раз поговорил с родными и ушёл на боевое задание, из которого ему уже не суждено было вернуться... Долгое время он считался пропавший без вести... Родные надеялись до последнего... Но, к сожалению, худшие опасения подтвердились, - сообщает Telegram-канал «Сердце Елани».

Прощание с бойцом начнется в 10.00 в поселке Большевик на центральной площади.

Фото: «Сердце Елани» / t.me





