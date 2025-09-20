Общество

«Числился пропавшим без вести»: в Елани похоронят погибшего год назад на СВО Василия Нечаева

Общество 20.09.2025 07:00
0
20.09.2025 07:00


Сегодня, 20 сентября, в Елани Волгоградской области простятся с 50-летним Василием Нечаевым, который погиб в зоне специальной военной операции в ноябре прошлого года, передает V102.RU. 

Василий Нечаев ушел на СВО добровольцем 9 сентября 2024 года, а в ноябре погиб.

- 28 октября последний раз поговорил с родными и ушёл на боевое задание, из которого ему уже не суждено было вернуться... Долгое время он считался пропавший без вести... Родные надеялись до последнего... Но, к сожалению, худшие опасения подтвердились, - сообщает Telegram-канал «Сердце Елани».

Прощание с бойцом начнется в 10.00 в поселке Большевик на центральной площади. 

Фото: «Сердце Елани» / t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.09.2025 08:10
Общество 20.09.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 07:58
Общество 20.09.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 05:56
Общество 20.09.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 21:10
Общество 19.09.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 20:32
Общество 19.09.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 19:57
Общество 19.09.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 19:00
Общество 19.09.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 18:55
Общество 19.09.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 16:36
Общество 19.09.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 14:52
Общество 19.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 13:26
Общество 19.09.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 13:13
Общество 19.09.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 12:55
Общество 19.09.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 12:37
Общество 19.09.2025 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 11:28
Общество 19.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:10
Четыре авиарейса задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:58
На проспекте Университетском в Волгограде демонтировали рекламную аркуСмотреть фотографии
07:43
Росавтодор хочет сделать к 2030 году платными все дороги в РоссииСмотреть фотографии
07:00
«Числился пропавшим без вести»: в Елани похоронят погибшего год назад на СВО Василия НечаеваСмотреть фотографии
06:41
Андрей Бочаров: массированная атака дронов ВСУ отражена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:56
Два рейса из Москвы отменены из-за ограничений в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:40
На юге Волгограда стоки испортили 477 квадратных метров почвыСмотреть фотографии
21:10
Под Волгоградом увековечили имена 15 погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
20:32
Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамваяСмотреть фотографии
19:57
В Волжском чиновники и депутаты устроили марш-бросок на инвалидных коляскахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнееСмотреть фотографии
19:16
В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda OctaviaСмотреть фотографии
19:03
Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомогоСмотреть фотографии
19:00
Близняшки из Бурятии, рассказавшие о своей мечте Путину, прыгнули с парашютом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
14:35
Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погодуСмотреть фотографии
13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
 