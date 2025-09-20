Общество

Четыре авиарейса задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»

В аэропорту Волгограда на вылет и прилет задерживаются четыре рейса – в Москву и обратно. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на справочную аэропорта.

Как ранее сообщалось, отменены два утренних рейса из Москвы в Волгоград.

В настоящее время задерживаются вылет в столицу в 10:05 и 10:30, которые осуществляют авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа». Прилететь в город на Волге также пока не могут два самолета из Москвы.

Напомним, что ограничения на прилет и вылет воздушных судов были введены в аэропорту Волгограда в 23:21 мск 19 сентября.


