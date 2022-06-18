Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской области

Экономика 18.06.2022 10:08
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18.06.2022 10:08
Список видов деятельности по производству продукции, необходимой для импортозамещения в условиях санкций, утвержден в Волгоградской области.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облпромторга и ТЭК, в этом перечне 19 позиций. Это производство текстильных изделий и одежды, кожи и изделий из кожи. Также обработка древесины, производство изделий из дерева и пробки, бумаги и бумажных изделий.
В перечень включено производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, производство компьютеров и оптических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, машин и оборудования, металлических изделий, мебели и прочих готовых изделий.
Организации, чей вид деятельности соответствует перечню, смогут рассчитывать на различные меры поддержки.
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