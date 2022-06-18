Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской области





Список видов деятельности по производству продукции, необходимой для импортозамещения в условиях санкций, утвержден в Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облпромторга и ТЭК, в этом перечне 19 позиций. Это производство текстильных изделий и одежды, кожи и изделий из кожи. Также обработка древесины, производство изделий из дерева и пробки, бумаги и бумажных изделий.

В перечень включено производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, производство компьютеров и оптических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, машин и оборудования, металлических изделий, мебели и прочих готовых изделий.

Организации, чей вид деятельности соответствует перечню, смогут рассчитывать на различные меры поддержки.



