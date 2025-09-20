Росавиация 20 сентября сняла ограничения в аэропорту Волгограда

Сегодня, 20 сентября, Росавиация отменила ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальное сообщения Росавиации, ограничения сняты в 08:34 мск.

Напомним, что небо над Волгоградом было закрыто с 23:21 мск 19 сентября, т.е. больше 8 часов. За это время было отменено и задержано несколько рейсов в Москву и из Москвы в Волгоград.

По сообщению главы региона, силы ПВО отразили массированную атаку на Волгоград и область.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!