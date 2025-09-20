Общество

В Госдуме не планируют запрещать продажу презервативов волгоградцам

Общество 20.09.2025 08:24
В Государственной думе России не поддерживают инициативу православных активистов Всероссийского общественного движения «Сорок сороков» о запрете продажи презервативов супружеским парам. Об этом, как передает V102.RU, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат пояснила, что преимущество этого вида контрацепции в том, что он не требует восстановления организма, как после отмены гормональных таблеток или спирали. 

По словам Буцкой, возможность супругов быстро завести ребенка после прекращения использования презервативов делает этот метод контрацепции предпочтительным выбором для тех, кто хочет подойти к планированию семьи «ответственно и без задержек».

