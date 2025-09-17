В Волгоградской области приватизируют 2650 газовых объектов

В Волгоградской области утвердят новую программу приватизации. Соответствующий проект внесен в региональный парламент.

Планируется включение в программу приватизации на 2026 год объектов, которые не были приватизированы в 2025 году - в частности, нежилые помещения, расположенные на ул. Тракторостроителей, 3 в Волгограде, в микрорайоне 3 д12/13 (пом.№87) в Камышине, а также на улице Черняховского, 3 (пом.№2) в Урюпинске.

Власти намерены найти покупателей и на 4 транспортных средства в Светлоярском, Нехаевском, Среднеахтубинском районах и в Волжском.