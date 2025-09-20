Донорами костного мозга готовы стать 1100 волгоградцев

Около 1100 жителей Волгоградской области включены в Федеральный регистр доноров костного мозга. Как сообщили V102.RU в облздраве, с начала года желающих стать донорами увеличилось на 100 человек.

В Волгограде функцию регионального координационного центра донорства костного мозга выполняет областной центр крови. Здесь проводится работа с добровольцами, отбор кандидатов и сбор биоматериала для типирования до всесторонней подготовки к будущей процедуре донации.

Ежегодно в России выполняется около 5000 таких трансплантаций, которые позволяют достичь ремиссии или полного выздоровления при онкологических и гематологических заболеваниях. Стать потенциальным донором костного мозга может любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний.

