Происшествия

Андрей Бочаров: массированная атака дронов ВСУ отражена в Волгограде и области

Происшествия 20.09.2025 06:41
0
20.09.2025 06:41


Сегодня, 20 сентября, над Волгоградом прозвучало несколько взрывов – работала ПВО, передает V102.RU. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, массированная атака вражеских БПЛА отражена в трех районах Волгограда и одном районе области.

- Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области. На ул.Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре по ул.Ленинаканской ликвидировано возгорание сухой растительности, - сообщил губернатор.

По его словам, возгораний строений, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.09.2025 21:40
Происшествия 19.09.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 19:16
Происшествия 19.09.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 17:57
Происшествия 19.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 17:01
Происшествия 19.09.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 10:54
Происшествия 19.09.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 20:46
Происшествия 18.09.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 13:54
Происшествия 18.09.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 12:53
Происшествия 18.09.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 12:17
Происшествия 18.09.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 11:35
Происшествия 18.09.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 18:01
Происшествия 17.09.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 12:59
Происшествия 17.09.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 12:03
Происшествия 17.09.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 11:54
Происшествия 17.09.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2025 16:49
Происшествия 16.09.2025 16:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:24
В Госдуме не планируют запрещать продажу презервативов волгоградцамСмотреть фотографии
08:10
Четыре авиарейса задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:58
На проспекте Университетском в Волгограде демонтировали рекламную аркуСмотреть фотографии
07:43
Росавтодор хочет сделать к 2030 году платными все дороги в РоссииСмотреть фотографии
07:00
«Числился пропавшим без вести»: в Елани похоронят погибшего год назад на СВО Василия НечаеваСмотреть фотографии
06:41
Андрей Бочаров: массированная атака дронов ВСУ отражена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:56
Два рейса из Москвы отменены из-за ограничений в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:40
На юге Волгограда стоки испортили 477 квадратных метров почвыСмотреть фотографии
21:10
Под Волгоградом увековечили имена 15 погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
20:32
Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамваяСмотреть фотографии
19:57
В Волжском чиновники и депутаты устроили марш-бросок на инвалидных коляскахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнееСмотреть фотографии
19:16
В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda OctaviaСмотреть фотографии
19:03
Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомогоСмотреть фотографии
19:00
Близняшки из Бурятии, рассказавшие о своей мечте Путину, прыгнули с парашютом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
14:35
Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погодуСмотреть фотографии
13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
 