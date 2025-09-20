Сегодня, 20 сентября, над Волгоградом прозвучало несколько взрывов – работала ПВО, передает V102.RU. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, массированная атака вражеских БПЛА отражена в трех районах Волгограда и одном районе области.

- Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области. На ул.Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре по ул.Ленинаканской ликвидировано возгорание сухой растительности, - сообщил губернатор.

По его словам, возгораний строений, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.





