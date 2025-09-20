На проспекте Университетском в Волгограде демонтировали рекламную арку

Сегодня, 20 сентября, в Волгограде с 5 до 6 утра был перекрыт проспект Университетский в Советском районе в связи с проведением работ по демонтажу рекламной конструкции арочного типа, передает V102.RU.

Ранее о проведении таких работ предупреждали в мэрии. В течение часа автомобильное движение по 2-ой Продольной в районе здания №51а по проспекту Университетскому было перекрыто. Автомобилисты могли объехать этот участок по другим улицам.

Фото: панораме сервиса «Яндекс. Карты»





