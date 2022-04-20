

Чиновники в Волгограде не спускают глаз с ценников в супермаркетах и профильных сетевых магазинах – рейды по соблюдению масочного режима и пропусков по QR-кодам сменились регулярными проверками товаров. Сегодня под пристальное внимание облпромторга и контрольного управления региональной администрации попали детские товары – смеси, пюре, каши, печенье, одноразовые подгузники и пеленки.



Спрос стабилизировался

С точностью до копейки проверяющие сравнивали цены на «Фрутоняню», «Малютку», «NAN», «Nestrogen», «Heinz», «Huggies», «Kokoro», «Pampers» и другие товары под отечественными и иностранными брендами. На мониторинг отправились в ТРК «Европа Сити Молл» – здесь и «Детский мир» с недружелюбным управляющим, которая отказалась от комментариев, и «Перекресток». В гипермаркете, впрочем, с журналистами представители магазина тоже не стали общаться и давали пояснения только чиновникам.

Сверка ценников сегодняшних и недельной давности оставила участников рейда удовлетворенными – ни один товар из перечня не подорожал, а на одни из подгузников «Huggies» цена даже снизилась на 15%.

– Мы видим, что за прошедшую неделю изменений цен не было, дополнительно в одном из торговых объектов проводится акция, но она носит краткосрочный характер, – прокомментировала зампред областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Виолетта Калмыкова. – Весь ассортимент присутствует, мы не наблюдали отсутствие какой-либо позиции, которая попадает в мониторинг. В целом, представлены все основные бренды, которые привык видеть потребитель. Кроме того, мы зафиксировали по торговым сетям 3-месячный запас подгузников и пеленок, 2-месячный запас фруктовых, овощных и мясных консервированных пюре. Спрос стабилизировался, мы не видим ажиотажа.



Бюджет родителя 2.0

Как верно заметила Калмыкова, спрос стабилизировался, а с ним перестали расти цены. В недельном разрезе стоимость детских товаров действительно не изменилась, в отличие от разницы между текущим днем и двумя месяцами ранее. Мы сравнили стоимость лишь несколько товарных позиций, воспользовавшись данными Волгоградстата о средних ценах на потребительские товары по состоянию на 18 февраля.

Самые ощутимые потери понесли те родители, что кормили своих крох импортными смесями, кашами и пюре. Швейцарская молочная смесь «NAN» в пересчете на килограмм сейчас стоит 1867 рублей, в то время как средняя цена на эту категорию товаров два месяца назад составляла всего 809 рублей. Фруктовое пюре Gerber из Польши подорожало до 900 руб./кг при средней цене в этой категории 18 февраля 345 рублей.

Пюре от российских производителей, пусть и под импортными названиям, подорожали в меньшей степени: яблочная «Фрутоняня» стала стоить 439 рублей за кило, кабачковый «Heinz» стоит 625 руб./кг против средней цены двухмесячной давности в 550 рублей. Молочко «Nestrogen» подорожало до 865 рублей за кг – средняя стоимость два месяца назад, напомним, составляла 809 рублей.

Подгузники за два месяца подорожали по меньшей мере на 20%. По данным на 18 февраля средняя цена на упаковку подгузников из 10 штук равнялась 182 рублям. Сегодня пачка маленьких памперсов «Солнце и Луна» из 20 штук стоит 415 рублей, упаковка из 21 трусиков «Huggies» лежит над ценником 569 рублей, 24 штуки «Kokoro» – 559 рублей. Эти позиции попадают в мониторинг оперштаба.



На них, однако, ассортимент не заканчивается, и от цен на подгузники для малышей постарше возникает естественное желание закрыть глаза, отойти от полки и покинуть магазин. За упаковку трусиков 38 шт. на годовалого-полуторогодовалого ребенка родителям придется расстаться с 2 тысячами рублей. Столько же стоит пачка из 34 трусиков на двух- и трехлетних детей.

После очередного рейда «Высота 102» суммировала, до каких размеров вырос бюджет родителей условно годовалого малыша. По примерным и довольно скромным подсчетам журналистов, только питание и подгузники ежемесячно обходятся мамам и папам юных волгоградцев в 13,3 тысячи рублей. В этой цифре мы предусмотрели в том числе баночки с овощным, фруктово-ягодным и мясным пюре, сухие кашки и молочные смеси.

Барби не по карману

Малыш требует не только еды, воды и комфортных прогулок в сухих штанишках, но и одежды, обуви, лекарств, а также развивающих по годам игрушек. Признаем, цены на ползунки, комбинезоны, футболки и платьица мы не проверяли, как и стоимость детских препаратов и БАД. Зато цены на конструкторы, кукол, плюшевые игрушки и прочие развлечения не смогли оставить нас равнодушными – они поистине бьют по кошельку родителей.

Особенно круглые и астрономические суммы в магазинах стали просить за импортные игрушки, такие как мечта любого мальчика Lego или вожделенная многими девочками кукла Barbie. Конструктор из тысячей деталек, столь полюбившийся не одному поколению российских детей, сейчас может стать настоящим призом – стоимость некоторых позиций достигает почти 11 тысяч рублей. Цена набора для самых маленьких от этой же марки начинается от 889 рублей.



Пресловутая Барби, с которыми девочки начали играть еще на заре 90-х, сегодня стоит 2,2-3,5 тысяч рублей. Речь идет об оригинальных куклах от производителя, у которых, ко всему прочему, гнутся конечности на шарнирах. Похожие, но не настоящие Barbie стоят по 400-700 рублей. Родители поклонниц мультфильма «Холодное сердце» могут с грустью наблюдать в магазине, как цены на королеву Эльзу и ее сестру Анну устремились к 1 тысяче рублей.

Металлические модели автомобилей, коллекции которых собирают многие дети, подорожали до 800 рублей за машинку в пропорциях 1:32-39. Мягкие плюшевые звери, притаившиеся на полках супермаркетов, теперь отпугивают некоторых покупателей не только своей нереалистично яркой расцветкой и суровым взглядом, но и ценником.

