Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамвая





Победителем 20-го всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» 2025 года стал волгоградец Михаил Дымаренко.

По информации администрации региона, Михаил Дымаренко в 2016 году окончил Волгоградский энергетический колледж, после чего работал на предприятии горэлектротранспорта слесарем по ремонту трамваев. А в 2018 году решил исполнить свою мечту и поступил на курсы подготовки водителей. Сейчас он работает на трамвайном маршруте в Красноармейском районе.

Михаил успешно справился с заданиями всех пяти модулей, в том числе показал свои навыки и умения на этапах «Мастерство вождения трамвая» и «Комфортное вождение». Соревновались конкурсанты на знакомых всем волгоградцам трамваях «Львенок».



К слову, по итогам конкурса еще двое водителей, представляющих волгоградский регион, были отмечены памятными наградами. Так, Елена Антонова из Волжского, стаж которой в профессии насчитывает 33 года, стала победителем номинации «Самый опытный участник соревнований». А Алевтина Журавлева из Волгограда признана лучшей в номинации «Приемка подвижного состава перед выходом на линию».



Напомним, соревнования проходили с 17 по 19 сентября в Волгограде на территории трамвайного депо АО «Электротранспорт Плюс». Конкурс поддержали Министерство транспорта РФ и администрация Волгоградской области.



Фото администрации Волгоградской области





