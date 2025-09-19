Общество

Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамвая

Общество 19.09.2025 20:32
0
19.09.2025 20:32


Победителем 20-го всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» 2025 года стал волгоградец Михаил Дымаренко.

По информации администрации региона, Михаил Дымаренко в 2016 году окончил Волгоградский энергетический колледж, после чего работал на предприятии горэлектротранспорта слесарем по ремонту трамваев. А в  2018 году решил исполнить свою мечту и поступил на курсы подготовки водителей. Сейчас он работает на трамвайном маршруте в Красноармейском районе.  

Михаил успешно справился с заданиями всех пяти модулей, в том числе показал свои навыки и умения на этапах «Мастерство вождения трамвая» и «Комфортное вождение». Соревновались конкурсанты на знакомых всем волгоградцам трамваях «Львенок».  

К слову, по итогам конкурса еще двое водителей, представляющих волгоградский регион, были отмечены памятными наградами. Так, Елена Антонова из Волжского, стаж которой в профессии насчитывает 33 года, стала победителем номинации «Самый опытный участник соревнований». А Алевтина Журавлева из Волгограда признана лучшей в номинации «Приемка подвижного состава перед выходом на линию».  

Напомним, соревнования проходили с 17 по 19 сентября в Волгограде на территории трамвайного депо АО «Электротранспорт Плюс». Конкурс поддержали Министерство транспорта РФ  и администрация Волгоградской области.  

Фото администрации Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.09.2025 21:10
Общество 19.09.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 19:57
Общество 19.09.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 19:00
Общество 19.09.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 18:55
Общество 19.09.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 16:36
Общество 19.09.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 14:52
Общество 19.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 13:26
Общество 19.09.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 13:13
Общество 19.09.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 12:55
Общество 19.09.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 12:37
Общество 19.09.2025 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 11:28
Общество 19.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 11:20 Реклама
Общество 19.09.2025 11:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.09.2025 10:04
Общество 19.09.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 09:22
Общество 19.09.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 09:00
Общество 19.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
Под Волгоградом увековечили имена 15 погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
20:32
Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамваяСмотреть фотографии
19:57
В Волжском чиновники и депутаты устроили марш-бросок на инвалидных коляскахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнееСмотреть фотографии
19:16
В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda OctaviaСмотреть фотографии
19:03
Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомогоСмотреть фотографии
19:00
Близняшки из Бурятии, рассказавшие о своей мечте Путину, прыгнули с парашютом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
14:35
Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погодуСмотреть фотографии
13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
11:20
ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко рассказали волгоградцам о том, как устроен рудникСмотреть фотографии
11:07
Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»Смотреть фотографии
10:04
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиНСмотреть фотографии
09:56
Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в ДербентеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
 