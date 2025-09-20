«Работаем ради одного мгновения»: волгоградский художник - о росписи зданий, воспитании зрителей и вандалах





Уличное искусство некоторые горожане все еще воспринимают едва ли не как синоним вандализма. Однако за слоем крикливых надписей на каждом втором заборе скрывается удивительная галерея под открытым небом. Рядом с портретом Юрия Гагарина и изображением знаменитого летчика Нестерова в ней можно заметить хоть персонажа аниме, хоть героя нашумевшего фильма про супергероев. Почему Волгоград пока не богат на действительно стоящие рисунки на фасадах, какие тенденции прослеживаются в этой отрасли и как отвлечь от разрисовывания стен вездесущих вандалов, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у известного волгоградского художника и мастера стрит-арта Алексея Бережнова.

Назвать Волгоград городом граффитистов получится едва ли. Сказывается не только отсутствие полноценных площадок для творчества, но и сложности в согласовании каждой работы. Отчасти поэтому мастеров, готовых взяться за рисунок на огромной стене, в городе можно сосчитать по пальцам.

- Стрит-арт в Волгограде действительно развивается не очень стремительно, - подтверждает Алексей Бережнов. – Окраины нашего города, на которых в теории и развивается стрит-арт, не могут похвастать обилием домов со свободными торцами. Практически все они в окнах. К тому же, в Волгограде не так много институтов, выпускающих художников. Из группы, в которой обучается 20 человек, по профессии будут работать в среднем 1-2 человека. Согласовать свою работу тоже бывает непросто. Только недавно администрации районов увидели и поняли, что рисунки на фасадах могут быть красивы. То есть мы движемся в правильном направлении, но все же нам предстоит пройти некую временную границу, когда муралы станут привычными и для горожан, и для властей.





Негласно к касте уличных художников себя причисляют многие подростки. Неофиты с баллончиком дешевой краски в руках твердо убеждены, что любая отметка на фасаде уже считается искусством в чистом виде.

- К сожалению, многие люди берут в руки баллончик не для того, чтобы что-то создавать, а для того, чтобы просто написать на стене свое имя. И это действительно проблема, - рассуждает художник. – Ничего не умея, молодые люди хотят заявить о себе. Увы, самым простым способом – вандализмом. Как ребенок, который желает привлечь к себе внимание, начинает кричать, так и они идут от дома к дому и пишут свои теги, ники и прочее. А эти дома только недавно отремонтировали… Ну, вот такое воспитание. Когда я путешествовал по Италии и замечал, замечал, насколько велика разница между Венецией и тем же Неаполем. В портовом городе с сотнями мигрантов люди росли вне ценностей. Для них старинные дома не значили ровным счетом ничего. От того на церквях XVI века могла появиться надпись «Здесь был Джек». И это считается нормой. На мой взгляд, человек, который хочет самовыражения, должен иметь такую возможность. Бесплатные секции, кружки, изостудии могут удовлетворить такую потребность.





Профессиональные мастера стрит-арта воспринимают каждую новую как настоящий вызов самим себе. Ведь написать картину, в которой одни лишь человеческие глаза будут равны размерам большого шкафа, крайне непросто. Опустим все профессиональные нюансы и скажем о том, что лежит на поверхности – работа на высоте многоэтажного дома, прямая зависимость от погоды и отсутствие графика, хотя бы отдалённо похожего на стандарт.

- Кто-то любит небольшие рисунки, а мне всегда хотелось чего-то большего. Представьте, что в моем распоряжении не маленький холст, а целая стена! Перед таким масштабом испытываешь легкий трепет. Тем не менее, в этой сфере немало нюансов. Работать со стеной сложно из-за ее масштаба. Обычно мы переносим рисунок на поверхность, высвечивая его проектором, но пару лет назад я делал муралы на фасадах домов в небольшом городке Ямала. Из-за белых ночей начинал с наброска, отъезжал на подъемной машине, смотрел, что получается, постоянно вносил коррективы. Такой контроль требует огромного сосредоточения. Ну, и конечно, погода вносит свои коррективы. Не так давно мы рисовали на фасаде одного из зданий Волгограда марвеловскую «Черную вдову». Из-за сильнейшего ветра работали по ночам. В темноте делали заливку и только с рассветом приступали к проработке финальных элементов.





О каждой работе – сделана ли она несколько месяцев или пять лет назад - Алексей Бережнов говорит с теплом. Как о чем-то родном и врезавшемся в сердце.

- Накануне Дня Победы мы хотели выбрать большую стену и изобразить на ней что-то по-настоящему масштабное. Но в итоге подходящего по всем параметрам здания не нашли. Тогда я предложил заказчикам не останавливаться только на победе в Великой Отечественной войне, расширив тему до крупнейших побед России во всемирной истории. Так на фасадах девяти школ от Тракторозаводского до Красноармейского района появились муралы – полет Юрия Гагарина в космос, открытие первой обитаемой станции «Мир» и создание таблицы Менделеева, изобретение радио Поповым, создание флота Петром Первым, освоение высшего пилотажа. Самое интересное, на мой взгляд, что мы не просто рисовали аллегорические картинки, а передавали событие через образ ребенка, который думает, мечтает, фантазирует, пробует. Здесь тоже не обошлось без сложностей. Сотрудники одной из школ, на которой мы изобразили исполнение знаменитой петли Нестерова, позвонили мне через год: «Алексей, беда! Сильно осыпается нижняя часть рисунка». Оказалось, что работавший до нас подрядчик использовал очень дешевую краску, которая быстро дала слабину. Конечно, все поправили, вернули на место. Ведь в моих же интересах, чтобы каждая работа сохранялась на стене как можно дольше.





Оформив не один десяток зданий в Волгограде, Алексей Бережнов лишен иллюзий по поводу однозначной реакции зрителей. Мастер стрит-арта уверен, что любая работа должна вызывать эмоцию. А вот ее оттенок определит внутренний мир смотрящего.

- Классная картинка всегда вызывает эмоции. Но они бывают разными. Негатив был и будет всегда – что бы ты ни делал, - рассуждает художник. – После начала СВО мы создавали мурал на фасаде дома в Центральном районе, изображая защитника с двумя детьми. Аллегорически воин России защищал Донецкую и Луганскую народные республики. Так вот 99% людей выходили из домов и благодарили нас за работу. Но находились и те, кто критиковал. На мой взгляд, характер эмоций зависит в первую очередь от воспитания человека. Если за свою жизнь он не видел ничего хорошего, то никогда не оценит картину Леонардо да Винчи. Для него самое главное – сытно поесть и сладко попить. Но если он читает больше трех книг - букваря, второй и синей, - у него появляется понимание культуры, формируются ценности. По своему опыту скажу, что у нас большинство людей хорошо образованы и воспитаны. В большинстве своем люди любят и ценят творчество.





Волгоградский художник признает, что для него рисунки на фасадах домов – не столько про коммерцию и узнаваемость. Для мастера, большую часть времени занятого росписью частных помещений, они во всех смыслах становятся глотком свежего воздуха.

- Постоянно езжу по центру города и вижу портрет участника СВО, Героя России Дениса Зорина. Очень трогательно! Даже сын, замечая какие-то мои работы, говорит: «О, а это нарисовал мой папа». После этих слов улыбаемся вместе. Знаете, недавно поймал себя на мысли, что я счастливейший художник. В детстве изучал историю искусств, читал про Микеланджело, Боттичелли и думал: «Боже мой, как же прекрасно, когда на твою работу смотрят миллионы людей!». А теперь мои рисунки располагаются на фасадах в городе-миллионнике. И речь здесь вовсе не про желание прославиться, а про самореализацию. Рисунки на фасаде – это полет души. Если человек посмотрит на них хотя бы долю секунды и скажет: «Как классно!», мы добьёмся своей задачи. Ради этого мгновения и стоит браться за такую работу.

Фото Алексея Бережнова





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!