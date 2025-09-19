Экономика

«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской области

Экономика 19.09.2025 15:22
Цены в Волгоградской области в месячном выражении снизились впервые за последние три года. По данным Росстата, снижение в августе составило 0,28% к июлю. При этом годовая инфляция в регионе уменьшается четвертый месяц подряд – в августе она составила 7,66%. Это ниже, чем в целом по стране (8,14%). Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка РФ.

В сфере продовольствия продолжили снижаться цены на овощи и фрукты. Это произошло в том числе из-за роста поставок картофеля из Китая. Поэтому в августе заметнее всего подешевели картофель (на 37,01%) и морковь (на 34,21%). Стоимость куриных яиц в августе также продолжила падать. Такая тенденция наблюдается уже более полугода. Местные птицефабрики продолжили наращивать объемы выпуска, кроме того, предложение расширилось и за счет увеличения производства в других регионах. Вместе с тем, в условиях роста мировых цен подорожали какао и кофе. Стоимость какао бобов выросла из-за их неурожая в странах Африки. Повышение цен на кофе было обусловлено в том числе сокращением производства в регионах, где выращиваются кофейные зерна, особенно в Бразилии и Вьетнаме. 

В сфере непродовольственных товаров начала дорожать телерадиотехника, стоимость которой стабильно снижалась последнее время. Это произошло за счет роста цен на импортные телевизоры и из-за сокращения производства внутри страны. Традиционно в августе выросли цены на одежду, в том числе трикотажные изделия. Это объясняется сезонным повышением спроса на товары, необходимые в преддверии начала учебного года, в частности, на одежду для дошкольников и школьников. С другой стороны, подешевели персональные компьютеры. Сказалось постепенное снижение спроса из-за охлаждения потребительского кредитования, так как компьютерную технику часто приобретают в кредит. 

В сфере услуг зафиксирован рост на рынке платной медицины. В банке подчеркнули, что это происходит в том числе за счет притока пациентов, выбирающих регион для стоматологического лечения. Одновременно подешевел отдых на Черноморском побережье России и за границей. Это произошло во многом из-за окончания сезона. По схожим причинам снизились цены на проживание в гостиницах, домах отдыха и пансионатах. Подешевели и услуги пассажирского транспорта, поскольку билеты покупают, как правило, заранее. 

