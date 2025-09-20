Волгоградка украла забытый у банкомата чужой телефон





Полицейские задержали 43-летнюю жительницу Волгограда, которая не удержалась и забрала с собой чужой телефон из помещения банкомата. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, теперь женщине придется за это понести уголовную ответственность по ст. 158 УК РФ «Кража».

С заявлением в отдел полиции по Дзержинскому району 7 сентября обратилась 58-летняя женщина, которая сообщила о хищении ее телефона, который она по невнимательности оставила у банкомата.

Полицейские просмотрели записи видеонаблюдения и установили личность подозреваемой в краже. Она созналась в содеянном. Похищенный телефон будет возвращен законному владельцу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





