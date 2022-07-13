







Работники лодочной станции в Камышине Волгоградской области спасли двоих девочек, которые оказались в ушедшей в воду машине. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на радиостанцию «Камышин FM», ЧП случилось сегодня, 13 июля в половине третьего дня.





Мужчина с двумя дочками приехали на берег Волги в дачный поселок "Черная гряда" на отдых. Отец пошёл купаться, а дети остались в машине.





Пошёл дождь и, видимо, кто-то из детей пересел на кресло водителя и нечаянно нажал на педаль, после чего машина медленно покатилась, а затем ушла под воду.

















Во время этих драматических событий отец девочек плавал, не заметив, что его дети чуть не утонули. По свидетельству очевидцев, он был нетрезв.







Для разбирательства на место происшествия прибыли полицейские. Автомобиль тросом вытащили из воды.

Глубина в том месте, как утверждают местные жители, достигает более 3 метров. После того, как машина стала погружаться в реку, дети начали паниковать и кричать.Происходящее увидели работники лодочной станции, которые не растерялись и сразу же бросились на помощь детям - один вплавь, другой на лодке. Нырнув в воду и разбив стекло автомобиля "Лада-Приора", один из них вытащил детей из машины, после чего уже на своей машине отвёз детей домой к маме.На место оперативно прибыли городские службы спасения, но дети уже были на берегу, никто не пострадал.Фото Подсмотрено Камышин VK.