В Тракторозаводском районе Волгограда на Верхнезареченском кладбище сегодня, 13 июля, похоронили 35-летнюю Анастасию Савицкую. Проводить в последний путь ефрейтора, погибшую в ходе спецоперации по защите Донбасса, пришли, по сообщению ИА «Высота 102», десятки волгоградцев. По словам сестры погибшей, никто из родных не знал об отправке Анастасии на Украину.

– Анастасия родилась в городе Майкопе Краснодарского края, школу заканчивала в станице Нехаевского района Волгоградской области, – рассказала Анжелика Воробьева. – Сразу по окончании школы, в 18 лет, она подписала контракт в железнодорожных войсках. Получается, что буквально со школьной скамьи связала свою жизнь с военным делом. Из Волгоградской области был перевод в Невинномысск, где она служила ровно до того дня, пока не погибла.

По словам Анжелики, сестра скрывала от родных свое участие в спецоперации.

– Из Невинномысска она 18 июня отправилась на Украину, – продолжает сестра погибшей связистки, – а погибла она спустя 19 дней – 8 июля. В военной части нам рассказали, что это произошло в Херсонской области в Новой Каховке. Во время ракетного обстрела Анастасия находилась в бомбоубежище, куда и прилетела ракета. Не могу сказать, выжил ли кто-то из сослуживцев Насти... Про остальных ничего не знаю.

Анжелика уверена, что ее сестра мечтала о военной карьере и участие в спецоперации приняла по собственному желанию.

– Они доставляли на передовую боевые припасы и гуманитарную помощь. Она ведь нам ничего не говорила о том, что отправилась на Украину. Сказала, что уезжает в командировку. Каждое утро писала сообщения маме "Доброе утро!". Ровно до того дня, пока не была убита...





Хоронили сегодня Анастасию Савицкую в открытом гробу. У 35-летней ефрейтора остались двое детей – 14-летний сын и 7-летняя дочка. Пока, говорит Анжелика, о каких-либо наградах речи не идет. Главная забота осиротевшей семьи – устройство быта детей и поддержка родителей.

– Я безумно ею горжусь. Она с детства мечтала о военном деле. Отдала всю жизнь этому. Это было ее... Трудно сейчас что-то говорить. Ей в августе должно было исполниться 36 лет. Все родные ее здесь – в Волгограде. И Настя хотела в ближайшее время перевестись сюда из Невинномысска.

Напомним, сегодня, 13 июля, также стало известно о гибели на Украине замполита 20-й мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Волгограде, Алексея Аврамченко. По словам его бывшего командира Сергея Ченныка, выпускник Симферопольского высшего военно-политического строительного училища также с ранних лет мечтал связать свою жизнь с армией.