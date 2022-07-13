«Принял решение служить России»: замполит 20-й дивизии из Волгограда Алексей Аврамченко погиб в СВО

В ходе специальной военной операции по защите мирного населения ДНР и ЛНР погиб заместитель командира по военно-политической работе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Аврамченко. О смерти 49-летнего военнослужащего соединения, расположенного в Волгоградской области, сообщил ИА «Высота 102» его бывший командир Сергей Ченнык.

— Это для всех нас стало настоящим шоком. Алексея не стало 9 июля. Погиб при выполнении боевой задачи, — рассказал информагентству Ченнык. — Мой выпускник (Симферопольского высшего военно-политического строительного училища — Прим. ред.), один из лучших. Тяжело, когда мои, скажу дети, в которых вложил часть своей души, уходят навсегда.

О гибели замполита сообщили и в официальном сообществе отделения «Юнармии» по Волгоградской области.





По словам бывшего командира, Алексей Аврамченко родился в Симферополе. Окончил училище в 1994 году. Служил в ВСУ, потом перешел в военную полицию. В 2014 году принял решение служить в российской армии после событий на Майдане. Проходил службу в Дагестане, после перебрался в Волгоградскую область.

— Мы с Алексеем много на эту тему разговаривали. После того, как он увидел, что украинские власти сделали с бойцами «Беркута», как государство отвернулось от своих защитников, фактически поставило их на колени, он принял твердое решение служить России, — вспоминает Сергей Ченнык.

Как рассказал собеседник информагентства, Аврамченко отправился в зону боевых действий сразу после начала спецоперации. Полковник получил смертельные осколочные ранения. Церемония прощания и похороны пройдут 14 июля в Симферополе.

Фото: Сергей Ченнык / vk.com / ЮНАРМИЯ Волгоградская область / vk.com

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