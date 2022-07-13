Регистрация бизнеса «под ключ» в Тинькофф





Каждый предприниматель, независимо от того начинает он введение бизнеса или у него большой опыт и уже несколько компаний, старается найти более выгодный вариант прохождения процедуры регистрации фирмы. Теперь ничего искать не нужно. Ведь Тинькофф предлагает такую выгодную услугу как регистрация бизнеса под ключ . Благодаря данному предложению бизнесмены получают ряд дополнительных бонусов. Причём как от банка, так и от его партнёров.

Преимущества регистрации бизнеса в Тинькофф

Каждый предприниматель при решении воспользоваться данной услугой получает значительные преимущества, а именно:

• значительная экономия времени;

• оперативное проведение специалистами консультаций;

• бизнес оформляется в интернете;

• реквизиты формируются в день отправки заявки;

• предлагается удобная услуга онлайн бухгалтерии;

• у клиента будет удлинённый платёжный день;

• предлагается услуга бизнес копилки;

• при нехватке средств можно воспользоваться овердрафтом;

• возникающие проблемы решит менеджер;

• разработано отличное приложение онлайн банка;

• можно заказать бизнес карты онлайн;

• есть удобная инкассация;

• валютный счёт обслуживается без комиссий;

• для развития предпринимательства можно взять кредиты по низкой ставке;

• предлагается услуга зарплатного проекта;

• есть удобная услуга эквайринга;

• техподдержка работает круглосуточно;

• есть отличные услуги от банковских партнёров.

И это далеко не полный список предлагаемых услуг. Поэтому бизнес оценил такое обслуживание и теперь пользуется данным предложением. Поэтому число клиентов постоянно увеличивается.

Как заказать регистрацию бизнеса в Тинькофф

Чтобы заказать регистрацию бизнеса в этом банке и получить ряд преимуществ, которые получают предприниматели необходимо зайти на сайт Тинькофф и найти соответствующую страницу, на которой проходит регистрации бизнеса. На неё есть форма заявки, которую необходимо заполнить. Остаётся дождаться звонка сотрудника, который задаст несколько вопросов. Оформив всё необходимое, он ответит на вопросы клиента. Затем стороны обсудят: в какое время, день и по какому адресу курьер привезёт все необходимые документы. И через некоторое время налоговая инспекция пришлёт электронное письмо на почту заказчика, в котором будет информация о регистрации компании. После этого предприниматель может начинать ведение своего бизнеса.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

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