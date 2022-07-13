Волгоградца взяли под арест за мерзкую выходку на Мамаевом кургане









Административный арест на 7 суток сегодня, 13 июля, назначен Алексею Сердюкову за непристойное поведение в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Центральный районный суд Волгограда признал мужчину виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.1 КоАП РФ.

Установлено, что 10 июля 2022 года Сердюков, находясь на территории Мамаева Кургана в Зале воинской славы в состоянии алкогольного опьянения, снял с себя обувь и сел в непристойной позе у подножия Вечного огня, куда возлагают цветы.

В судебном заседании Сердюков вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее сообщалось, что возмутительное фото, распространяемое в Сети, волгоградец выставил в качестве аватарки в мессенджере.













Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области / телеграм-канал «Остров свободы»

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