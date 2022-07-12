Браконьера с двухметровой белугой задержали под Волгоградом









Транспортная полиция задержала 51-летнего жителя Волгоградской области с браконьерским уловом: двухметровой самкой белуги весом более 130 килограммов.

Как сообщила официальный представитель Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова, факт незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов был пресечен на участке реи Волга в хуторе Громки Светлоярского района.

- Сотрудниками транспортной полиции был выявлен 51-летний житель хутора Лещев Волгоградской области, который при помощи самоловной крючковой снасти, с использованием алюминиевой лодки с мотором осуществлял добычу особо ценных биоресурсов, - сообщила Литвинова.

При задержании у мужчины в прицепе автомобиля был обнаружена ценная рыба, которая весит более одного центнера. При проведении исследования установлено, что добытый экземпляр - это самка белуги с икрой, вес которой составил более 8 килограммов.













Сумма ущерба, причиненного водно-биологическим ресурсам оценивается в сумму около 880 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, составляет до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Фото: Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте



