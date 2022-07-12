Экономика

Масштабное обновление СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android: более удобный интерфейс и акцент на накопления

Экономика 12.07.2022 12:55 Новости компаний
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12.07.2022 12:55 Новости компаний


Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android — теперь оно стало ещё более удобным и функциональным. Обновление уже доступно большинству клиентов, а в ближайшее время эта возможность появится у всех.
Мы упростили главный экран и сфокусировались на наиболее частых функциях — переводах. Теперь самые популярные переводы денег по номеру телефона клиентам Сбербанка стали на один клик ближе.
В секции «Диалоги» на главном экране появились иконки контактов, которым клиенты чаще всего отправляли денежные переводы. В чате сохраняется вся история финансовых отношений с человеком — это позволяет быстро найти нужный перевод, не обращаясь к общей истории всех операций по карте. 
Раздел «Платежи» также стал гораздо удобнее — теперь не нужно выбирать вид перевода, достаточно просто ввести имеющийся реквизит (номер телефона, карты или счёта) в одно поле, и приложение само подберёт и предложит нужный сервис. 
Отдельное внимание в обновлённом СберБанк Онлайн уделено сбережениям клиентов — теперь они находятся в новом разделе «Накопления», где собраны все депозитные и инвестиционные продукты. Акцент на накоплениях — не случаен. Это именно та «финансовая подушка», которая необходима в любые времена — и во времена экономического подъёма, и в периоды нестабильности. Накопительные продукты бывают разными: для клиентов, которые уже начали пользоваться инвестиционными продуктами Сбера, появилась возможность поставить их на первое место в новом разделе. 
Там же есть и образовательная составляющая. В секции «Научиться и попробовать» представлены два обучающих курса. Первый — «Как откладывать деньги» — помогает людям сформировать привычку копить часть полученного дохода. Курс состоит из простых шагов по использованию таких инструментов управления личными финансами как «Цели», «Автонакопления», «Вклад», «Накопительный счёт» и «Анализ расходов». Второй курс — «Как сберечь деньги в период неопределённости» рассказывает о доступных каждому финансовых инструментах, которые позволяют защитить свои накопления от инфляции и минимизировать риски их обесценивания.
Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка:
Работа по совершенствованию нашего мобильного приложения СберБанк Онлайн не останавливается ни на секунду. В очередном релизе мы сделали акцент на сбережениях, ведь это один из ключевых вопросов для каждого из 74 миллионов пользователей СберБанк Онлайн. Мы предлагаем ряд заметных обновлений, чтобы помочь людям освоить разные инструменты сбережения средств и научиться более эффективно пользоваться ими. Так что сегодня СберБанк Онлайн — это не просто пульт управления личными финансами, но и эффективный инструмент развития финансовой грамотности.
Обновить приложение на платформе Android можно по ссылке на сайте Сбера. Достаточно сделать это однократно — уже установленное приложение не пропадёт, и дальше будет обновляться автоматически.

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