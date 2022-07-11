Расследования

Установлена причина заболевания детей в лагере «Солнечный» под Волгоградом

Расследования 11.07.2022 20:29
0
11.07.2022 20:29



Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области определили причину недомогания воспитанников и сотрудников муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Солнечный» в Камышинском районе. 
-  В ходе эпидемиологического расследования проанализирована заболеваемость детей, проведено обследование заболевших сотрудников. По результатам лабораторных исследований у двух заболевших детей обнаружена РНК Norovirus 2-го генотипа. У сотрудников пищеблока возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено. Исследованные пробы пищевых продуктов, воды и пробы из объектов окружающей среды в работе, - сообщили в территориальном управлении.
Ранее в прокуратуре Волгоградской области сообщали, что за медицинской помощью 7-8 июля текущего года обратились четверо воспитанников МАУ в возрасте от 10 до 16 лет. У несовершеннолетних зафиксированы различные симптомы: ОРВИ, отит, боли в животе. Из числа обратившихся госпитализирован один мальчик 16-ти лет с подозрением на гастроэнтерит. В настоящее время ребенок готовится к выписке из медицинского учреждения. Троих детей с симптомами ОРВИ и болью в ушах забрали домой родители.
Камышинской городской прокуратурой с привлечением сотрудников управления  Роспотребнадзора были проверены условия проживания и питания детей. В результате выявлены отдельные нарушения. В отношении руководства лагеря инициировано возбуждение административного производства по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения), также внесено представление об устранении выявленных нарушений. Фактическое устранение недостатков поставлено прокуратурой на контроль.
В управлении Роспотребнадзора в свою очередь отметили, что в связи с происшествием организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. С привлечением специализированной организации в лагере проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях, на пищеблоке с контролем качества обработки. Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий продолжается.
Справка:
Норовирусная инфекция – острое вирусное заболевание, проявляющееся преимущественно синдромом гастроэнтерита. Основными симптомами являются тошнота, рвота, боли, урчание в животе и жидкий водянистый стул, реже – выраженная температурная реакция организма, респираторные проявления. Инкубационный период заболевания составляет 4-48 часов.
Возбудитель заболевания – РНК-содержащий норовирус человека, принадлежащий к семейству Калицивирусов.
Источниками инфекционного агента служат больные либо бессимптомные носители, описаны случаи выделения вируса из организма в течение двух недель после выздоровления.
Профилактикой заболевания является соблюдение личной гигиены: тщательное мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после туалета и возвращения с улицы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
11.07.2022 13:31
Расследования 11.07.2022 13:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2022 11:31
Расследования 11.07.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2022 20:45
Расследования 09.07.2022 20:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2022 14:13
Расследования 09.07.2022 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2022 17:57
Расследования 08.07.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2022 17:28
Расследования 08.07.2022 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2022 14:52
Расследования 08.07.2022 14:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2022 14:09
Расследования 08.07.2022 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2022 10:50
Расследования 08.07.2022 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 16:28
Расследования 07.07.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 16:21
Расследования 07.07.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 15:39
Расследования 07.07.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 14:51
Расследования 07.07.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2022 12:49
Расследования 07.07.2022 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 21:26
Расследования 06.07.2022 21:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:54
«Невозможно дышать»: жители юга Волгограда жалуются на странный воздухСмотреть фотографии
20:29
Установлена причина заболевания детей в лагере «Солнечный» под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде отменили аукцион на проектирование галереи между терминалами в аэропортуСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде отреставрируют памятник волжским речникам «Гаситель»Смотреть фотографии
19:17
В Волгоградской области подняли из воды труп спасшего детей жителя ПодмосковьяСмотреть фотографии
19:14
«Любовь покрылась тиной»: волгоградцы изнывают от жары у неработающих фонтановСмотреть фотографии
19:04
Доставайте веера: в Волгограде в 4 районах в жару отключат электричествоСмотреть фотографии
18:12
Экс-чиновник, начальник колонии и бизнесмен идут под суд за картельный сговор под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом 36-летняя женщина утонула на мелководье в ямеСмотреть фотографии
17:20
Яму-автоловушку закатали в асфальт на проспекте Университетском в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
В Волгограде дерево рухнуло на машину «Концессий теплоснабжения»Смотреть фотографии
15:52
«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом более 500 школ Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде у водителя случился инсульт в дороге: видео страшного ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
Доходы бюджета Волгоградской области бьют рекордыСмотреть фотографии
15:36
«Россети Юг» выполнили ремонт стокилометровой воздушной линии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области продают элеватор после криминального руководстваСмотреть фотографии
14:53
Мститель спалил два трактора и сено неприятеля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Сбежавшего от алиментов волгоградца нашли в монастыре в АстраханиСмотреть фотографии
14:13
Пациенты наркодиспансера в Волжском покалечились, путешествуя по водосточной трубеСмотреть фотографии
14:02
«Это был поджог»: в Волгограде снова горело бывшее общежитие, где погибли два человекаСмотреть фотографии
13:31
РУСАЛ организует на День металлурга в Волгограде выступления российских звездСмотреть фотографии
13:31
«Болели уши и животы»: на руководство лагеря с заболевшими детьми под Волгоградом завели делоСмотреть фотографии
13:29
Ветер лишь разгоняет: на юге Волгограда огнем охвачено больше 1000 квадратных метровСмотреть фотографииCмотреть видео
13:23
«Нет жары – нет дохода»: в Волгограде сплит-системы упали в цене из-за прохладного летаСмотреть фотографии
13:15
Два ребенка в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:47
Стали известны подробности о ребенке, укушенным собакой за лицоСмотреть фотографии
12:28
Банк Уралсиб возобновил рефинансирование ипотечных кредитовСмотреть фотографии
12:22
Задержан директор аквапарка в Волжском Газарян по делу о гибели подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:31
Волгоградская пенсионерка из-за чужого долга живет на 6 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
11:03
Банк «Открытие»: 66% жителей ЮФО увеличили свои расходы в первом полугодии из-за роста ценСмотреть фотографии
 