Расследования 11.07.2022 20:29
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11.07.2022 20:29
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области определили причину недомогания воспитанников и сотрудников муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Солнечный» в Камышинском районе.
- В ходе эпидемиологического расследования проанализирована заболеваемость детей, проведено обследование заболевших сотрудников. По результатам лабораторных исследований у двух заболевших детей обнаружена РНК Norovirus 2-го генотипа. У сотрудников пищеблока возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено. Исследованные пробы пищевых продуктов, воды и пробы из объектов окружающей среды в работе, - сообщили в территориальном управлении.
Ранее в прокуратуре Волгоградской области сообщали, что за медицинской помощью 7-8 июля текущего года обратились четверо воспитанников МАУ в возрасте от 10 до 16 лет. У несовершеннолетних зафиксированы различные симптомы: ОРВИ, отит, боли в животе. Из числа обратившихся госпитализирован один мальчик 16-ти лет с подозрением на гастроэнтерит. В настоящее время ребенок готовится к выписке из медицинского учреждения. Троих детей с симптомами ОРВИ и болью в ушах забрали домой родители.
Камышинской городской прокуратурой с привлечением сотрудников управления Роспотребнадзора были проверены условия проживания и питания детей. В результате выявлены отдельные нарушения. В отношении руководства лагеря инициировано возбуждение административного производства по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения), также внесено представление об устранении выявленных нарушений. Фактическое устранение недостатков поставлено прокуратурой на контроль.
В управлении Роспотребнадзора в свою очередь отметили, что в связи с происшествием организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. С привлечением специализированной организации в лагере проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях, на пищеблоке с контролем качества обработки. Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий продолжается.
Справка:
Норовирусная инфекция – острое вирусное заболевание, проявляющееся преимущественно синдромом гастроэнтерита. Основными симптомами являются тошнота, рвота, боли, урчание в животе и жидкий водянистый стул, реже – выраженная температурная реакция организма, респираторные проявления. Инкубационный период заболевания составляет 4-48 часов.
Возбудитель заболевания – РНК-содержащий норовирус человека, принадлежащий к семейству Калицивирусов.
Источниками инфекционного агента служат больные либо бессимптомные носители, описаны случаи выделения вируса из организма в течение двух недель после выздоровления.
Профилактикой заболевания является соблюдение личной гигиены: тщательное мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после туалета и возвращения с улицы.
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