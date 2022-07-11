Прокуратура Волгоградской области отчиталась о проверке информации о заболевании воспитанников и сотрудников муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Солнечный» в Камышинском районе.

– За медицинской помощью 7-08 июля 2022 года обратились четверо воспитанников МАУ в возрасте от 10 до 16 лет. У несовершеннолетних зафиксированы различные симптомы: ОРВИ, отит, боли в животе. Из числа обратившихся госпитализирован один мальчик 16-ти лет с подозрением на гастроэнтерит. В настоящее время ребенок готовится к выписке из медицинского учреждения. Троих детей с симптомами ОРВИ и болью в ушах забрали домой родители, – рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Проверка условий проживания и питания детей проводилась Камышинской городской прокуратурой на месте с привлечением сотрудников управления Роспотребнадзора, в ходе которой были выявлены отдельные нарушения.

– По итогам проверки Камышинской городской прокуратурой в отношении руководства лагеря инициировано возбуждение административного производства по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения), также внесено представление об устранении выявленных нарушений. Фактическое устранение недостатков поставлено прокуратурой на контроль.

В настоящее время работа детского лагеря осуществляется в штатном режиме, уточнили в надзорном органе.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в конце прошлой недели с жалобами на недомогание обратились несколько несовершеннолетних, отдыхающих в лагере «Солнечный» в Камышинском районе. В администрации Камышинского района заверяли, что желудочно-кишечные заболевания не являются причиной заболевания детей. В качестве версий чиновники предложили рассматривать перегрев на солнце, а также еду, которую могли привезти с собой родители.