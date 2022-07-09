Роспотребнадзор проверяет еду и воду в детском лагере в Камышине

Из летнего лагеря «Солнечный» в городе Камышине Волгоградской области в больницу с жалобами на недомогание доставлен подросток, еще несколько были осмотрены врачами на месте. Как сообщили ИА «Высота 102» в профильном комитете администрации города, образцы воды и еды, взятые на месте санитарными врачами, сейчас проходят проверку.

– 7 июля в детском лагере «Солнечный» проходило большое мероприятие в честь дня рождения учреждения, воспитанники весь день занимались подготовкой праздничного концерта на открытом воздухе. К вечеру несколько подростков обратились в медпункт с жалобами на слабость и общее недомогание. Им была оказана необходимая медицинская помощь, одного из воспитанников доставили в местную больницу, – прокомментировал заместитель председателя комитета по образованию города Камышина Дмитрий Чернай. – 8 июля для проверки общего состояния всех находящихся на отдыхе в лагере детей и в целях исключения возможных инфекционных заболеваний в лагере прошел обход всех отрядов врачами детской городской больницы – повторных жалоб у детей не зафиксировано. По предварительным данным, желудочно-кишечное заболевание исключено. Основная версия - это перегрев на солнце, а также еда, которую родители привезли детям. В любом случае результаты исследований Роспотребнадзора будут известны в начале недели.

Смена в лагере продолжается. Состояние доставленного в больницу ребенка оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что Роспотребнадзор исследует в том числе воду из питьевых фонтанчиков.