В Волгограде дерево рухнуло на машину «Концессий теплоснабжения»

Происшествия 11.07.2022 17:02
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11.07.2022 17:02
Сегодня, 11 июля, на автомобиль коммунальной службы в Центральном районе Волгограда упало дерево.
– На припаркованный вблизи дома №3 по ул. Землянского грузопассажирский автомобиль «Концессий теплоснабжения» произошло обрушение дерева. Никто из специалистов не пострадал, – прокомментировали ИА «Высота 102» это происшествие в организации.
В результате ствол дерева повредил заднюю часть грузового фургона. В ситуации разбираются сотрудники управляющей компании.
Известно, что пятиэтажный многоквартирный дом №3 по улице Землянского обслуживает УК «Центрального района».
– Пока не могу дать комментарий. Разбираемся, – сообщила информагентству заместитель главного инженера УК Екатерина Фролова. – Надо смотреть и выяснять, на чьей земле все произошло, что по этому адресу делали Концессии. Возможно, если там проводились работы, то они сами могли зацепить. Будем это выяснять.
По ее словам, по данному адресу проведено межевание земли. Инцидент мог произойти как на земле муниципалитета, так и на участке, который находится в общедомовой собственности.
По сведениям очевидцев, упавшее дерево на вид было сухим, без листьев. По предварительной информации, ствол не выдержал порывов ветра.
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