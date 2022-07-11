В Волгограде 3-летнего ребенка укусил за лицо уличный пес

В Краснооктябрьском районе Волгограда бездомная собака набросилась на малолетнего ребенка. Как стало известно ИА «Высота 102», пес укусил 3-летнего малыша за лицо.
— В горбольницу № 1 Волгограда поступил 3-летний мальчик с диагнозом «укушенная рана мягких тканей лица», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Известно, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства. Инцидент произошел в субботу, 9 июля. Мальчика привезли в больницу рано утром на следующий день.
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