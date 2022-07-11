Происшествия

В Волгограде 3-летнего ребенка укусил за лицо уличный пес

Происшествия 11.07.2022 09:18
0
11.07.2022 09:18


В Краснооктябрьском районе Волгограда бездомная собака набросилась на малолетнего ребенка. Как стало известно ИА «Высота 102», пес укусил 3-летнего малыша за лицо.

— В горбольницу № 1 Волгограда поступил 3-летний мальчик с диагнозом «укушенная рана мягких тканей лица», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. 

Известно, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства. Инцидент произошел в субботу, 9 июля. Мальчика привезли в больницу рано утром на следующий день. 

Читайте также: 

«Могла и взбеситься»: лицо 4-летней девочки из Волгоградской области изуродовала домашняя овчарка

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
11.07.2022 11:01
Происшествия 11.07.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 10:53
Происшествия 11.07.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 10:29
Происшествия 11.07.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 10:27
Происшествия 11.07.2022 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.07.2022 19:35
Происшествия 10.07.2022 19:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.07.2022 17:26
Происшествия 10.07.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.07.2022 08:21
Происшествия 10.07.2022 08:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2022 17:26
Происшествия 09.07.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2022 14:57
Происшествия 09.07.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2022 14:38
Происшествия 09.07.2022 14:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2022 14:27
Происшествия 09.07.2022 14:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2022 12:50
Происшествия 09.07.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2022 12:35
Происшествия 09.07.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2022 10:31
Происшествия 09.07.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2022 16:43
Происшествия 08.07.2022 16:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:28
Банк Уралсиб возобновил рефинансирование ипотечных кредитовСмотреть фотографии
12:22
Задержан директор аквапарка в Волжском Газарян по делу о гибели подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:31
Волгоградская пенсионерка из-за чужого долга живет на 6 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
11:03
Банк «Открытие»: 66% жителей ЮФО увеличили свои расходы в первом полугодии из-за роста ценСмотреть фотографии
11:02
Депутаты Волгоградской облдумы рассмотрят закон о переименовании населенных пунктов 14 июляСмотреть фотографии
11:01
Один закрутился на крыше: опубликовано видео столкновения двух такси в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Травмы головы и переломы: за выходные 4 волгоградцев покалечились на электросамокатахСмотреть фотографии
10:29
В роковом обгоне под Волгоградом один человек погиб и трое пострадалиСмотреть фотографии
10:27
СК начал проверку после смерти на турбазе сотрудника УФСИНСмотреть фотографии
09:25
Волгоградцы завалили Роспотребнадзор вопросами об отдыхеСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде 3-летнего ребенка укусил за лицо уличный песСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде из-за жары активно заливают улицыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
Волгоградским и адыгейским пенсионерам отмерили денег по минимумуСмотреть фотографии
22:50
Энергетики обесточат 4 района Волгограда 11 июляСмотреть фотографии
21:34
«Он не мог по-другому»: в Волгограде семье погибшего в СВО врача вручили медаль «За отвагу»Смотреть фотографии
20:45
«Они нам не товарищи»: волгоградский «Ротор» победил «Динамо» - 3:0Смотреть фотографии
20:21
Рейс из Москвы в Волгоград задержали из-за ураганаСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде потушили крупный пожар у кладбищаСмотреть фотографии
18:38
МЧС предупредило волгоградцев о грозах и штормовом ветреСмотреть фотографии
17:26
Один погиб и шестеро пострадали: под Волгоградом после ДТП образовалась 8-километровая пробкаСмотреть фотографии
16:48
Волгоградцев в июле лишат веры, надежды и любвиСмотреть фотографии
15:42
Волгоградцам рассказали о самом жарком дне новой неделиСмотреть фотографии
14:44
В 3 районах Волгограда 11 июля ограничат подачу ГВССмотреть фотографии
13:55
В Волгограде устраняют порыв трубопровода у Арбитражного судаСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области 60% онкозаболеваний выявили на ранней стадииСмотреть фотографии
12:02
Врач из Волгограда рассказала о вреде окрошки и шашлыкаСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 42-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:09
В ходе СВО погиб военврач из Волгограда Виталий МотренниковСмотреть фотографии
09:39
Гранитные тупики и монтаж колонн: смотрим, что происходит с амфитеатром в Волгограде с неба и землиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:21
Под Волгоградом 7-летняя девочка упала с аттракционаСмотреть фотографии
 