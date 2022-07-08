УК «Открытие» предлагает фонд для госслужащих





УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») предлагает фонд, ориентированный на госслужащих. Теперь ПИФ «Открытие – Сбалансированный» соответствует запросам клиентов, подпадающих под действие федерального закона 79-ФЗ¹, и включает бумаги российских компаний, выпущенные исключительно на территории нашей страны.

Для создания возможностей инвестирования госслужащим УК «Открытие» обновила стратегию паевого фонда «Открытие – Сбалансированный» с учетом ограничений, предусмотренных для должностных лиц. В состав фонда включены бумаги отечественных компаний, выпущенные на территории России. Это позволит защитить госслужащих от возможных рисков непреднамеренного нарушения закона, а также сэкономить их время и силы на поиск и самостоятельный отбор «разрешённых активов».

Необходимость создания специализированного фонда для госслужащих связана с наличием у этой категории инвесторов жёстких ограничений на владение ценными бумагами. Федеральный закон 79-ФЗ запрещает должностным лицам инвестировать в иностранные активы, а также в бумаги российских компаний, выпущенные за рубежом (такие как, например, Ozon или Yandex). Отдельно отметим, что данный запрет должен быть документально закреплён в правилах фонда и носить постоянный, а не временный характер, вызванный в том числе ухудшением геополитической ситуации.

Фонд «Открытие – Сбалансированный» представляет собой готовый диверсифицированный портфель смешанного типа под управлением профессионалов, включающий как акции, так и облигации ведущих российских компаний. Среди эмитентов фонда – корпорации, занимающие лидирующие позиции в своих сегментах – «ФосАгро», «Газпром», Сбербанк, «Лукойл», «Роснефть».

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

– Инвестируя, госслужащие всегда сталкивались с большим количеством подводных камней и тонкостей, которые им нужно было знать и учитывать, чтобы по ошибке не нарушить закон. Кроме того, большинство паевых фондов в связи с рядом ограничений, были для госслужащих просто недоступны.

При этом интерес должностных лиц к инвестированию стал стремительно расти. Понимая это, мы, наряду с персонализированными решениями в виде индивидуальных стратегий доверительного управления, решили предложить госслужащим специализированный паевой фонд «Открытие – Сбалансированный» под управлением профессионалов. Фонд полностью соответствует запросам госслужащих, документально закрепляет все необходимые ограничения и вместе с тем является достаточно демократичным решением – паи фонда доступны всего от 1000 рублей. Уверен, что госслужащие оценят по достоинству продукт, призванный сделать процесс инвестирования для них максимально простым и комфортным.

¹Закон 79-ФЗ запрещает отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.