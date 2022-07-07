На станции Максима Горького волгоградец на автомобиле наехал на полицейского

Происшествия 07.07.2022 17:07
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07.07.2022 17:07
Инцидент произошел на станции Максима Горького в Советском районе Волгограда накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, 32-летнего волгоградца остановили сотрудники полиции за переход железнодорожных путей в неположенном месте.
Однако, когда полицейские стали составлять административный протокол на нарушителя, он сел в автомобиль, заблокировал двери и, начав движение, совершил наезд на полицейского.
У сотрудника правоохранительных органов диагностировали травму руки.
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти. Делом займутся следователи. По данной статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
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