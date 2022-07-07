«Их имена останутся в истории России»: в Волгограде вручили ордена Мужества семьям погибших в СВО военных

В Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» родным военнослужащих, погибших при защите мирного населения Донбасса, вручили ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», указом президента РФ Владимира Путина к высокой награде посмертно представлены десять волгоградцев.





Ордена вручали военный комиссар Волгоградской области полковник Летунов и заместитель губернатора региона Александр Дорждеев.





— Сегодня мы отдаем дань уважения российским воинам. Мы все гордимся быть частью могучей сильной России и ее многонационального народа, — обратился Дорждеев к родным погибших бойцов. — Выражаем вам, уважаемые земляки, безмерную благодарность за то, что воспитали отважных сыновей, достойных граждан и патриотов своей страны. Низкий вам поклон. Мы все сохраним память о ваших родных. Мы гордимся нашими доблестными земляками. Их имена и подвиги навсегда останутся в истории России.





К высокой награде посмертно представлены:

старший сержант Рыжков Владимир Александрович

ефрейтор Кабанов Олег Олегович

старший сержант Золотухин Олег Юрьевич

старший прапорщик Володин Владимир Николаевич

старший прапорщик Антонов Сергей Георгиевич

старший прапорщик Кормилин Станислав Алексеевич

старший сержант Джиксимбаев Диар Батрбекович

ефрейтор Бобков Александр Александрович

рядовой Соколов Иван Владиславович

старшина Илларионов Дмитрий Викторович





Рядовой Иван Соколов, выполняя приказ командиров, не отступил от военной присяги и не покинул поле боя. Награду получал отец погибшего солдата Владислав Бударин.

— Он уходил на срочную по призыву, потом, когда еще не закончился срок службы, сын решил остаться в армии, подписал контракт, — рассказывает отец героя. — Один месяц до двадцати двух лет не дожил, в апреле погиб, в мае 22 исполнилось бы.





Сергей Антонов призывался из Республики Башкортостан в 1995 году и приехал служить в Волгоград. По окончанию срочной службы решил связать свою жизнь с армией, окончил школу прапорщиков и остался служить в Волгоградском регионе.

— Мне рассказали, что был мощный обстрел. В это время мой муж находился на своем боевом посту и получил осколочное ранение несовместимое с жизнью, — еле сдерживая слезы, рассказывает супруга погибшего бойца Ирина Антонова. — У нас осталась дочь, которой скоро исполнится 11 лет. Конечно, она все это знает об отце, что он погиб и получил такую награду.





Женщина вспоминает, что Сергей всегда был очень ответственным человеком, любящим отцом и заботливым мужем.

— Всегда был очень добросовестным. Сослуживцы отзывались о Сереже, как о честном, порядочном человеке… (Ирина делает долгую паузу, сдерживая рыдания — Прим. ред) который выполнил свой боевой долг до конца.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»