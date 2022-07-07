Общество

«Их имена останутся в истории России»: в Волгограде вручили ордена Мужества семьям погибших в СВО военных

Общество 07.07.2022 16:39
0
07.07.2022 16:39

  

В Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» родным военнослужащих, погибших при защите мирного населения Донбасса, вручили ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», указом президента РФ Владимира Путина к высокой награде посмертно представлены десять волгоградцев.



Ордена вручали военный комиссар Волгоградской области полковник Летунов и заместитель губернатора региона Александр Дорждеев. 


— Сегодня мы отдаем дань уважения российским воинам. Мы все гордимся быть частью могучей сильной России и ее многонационального народа, — обратился Дорждеев к родным погибших бойцов. — Выражаем вам, уважаемые земляки, безмерную благодарность за то, что воспитали отважных сыновей, достойных граждан и патриотов своей страны. Низкий вам поклон. Мы все сохраним память о ваших родных. Мы гордимся нашими доблестными земляками. Их имена и подвиги навсегда останутся в истории России.


К высокой награде посмертно представлены:  

старший сержант Рыжков Владимир Александрович

ефрейтор Кабанов Олег Олегович 

старший сержант Золотухин Олег Юрьевич

старший прапорщик Володин Владимир Николаевич 

старший прапорщик Антонов Сергей Георгиевич

старший прапорщик Кормилин Станислав Алексеевич

старший сержант Джиксимбаев Диар Батрбекович

ефрейтор Бобков Александр Александрович

рядовой Соколов Иван Владиславович

старшина Илларионов Дмитрий Викторович


Рядовой Иван Соколов, выполняя приказ командиров, не отступил от военной присяги и не покинул поле боя. Награду получал отец погибшего солдата Владислав Бударин. 

— Он уходил на срочную по призыву, потом, когда еще не закончился срок службы, сын решил остаться в армии, подписал контракт, — рассказывает отец героя. — Один месяц до двадцати двух лет не дожил, в апреле погиб, в мае 22 исполнилось бы.  


Сергей Антонов призывался из Республики Башкортостан в 1995 году и приехал служить в Волгоград. По окончанию срочной службы решил связать свою жизнь с армией, окончил школу прапорщиков и остался служить в Волгоградском регионе. 

— Мне рассказали, что был мощный обстрел. В это время мой муж находился на своем боевом посту и получил осколочное ранение несовместимое с жизнью, — еле сдерживая слезы, рассказывает супруга погибшего бойца Ирина Антонова. — У нас осталась дочь, которой скоро исполнится 11 лет. Конечно, она все это знает об отце, что он погиб и получил такую награду.  


Женщина вспоминает, что Сергей всегда был очень ответственным человеком, любящим отцом и заботливым мужем. 

— Всегда был очень добросовестным. Сослуживцы отзывались о Сереже, как о честном, порядочном человеке… (Ирина делает долгую паузу, сдерживая рыдания — Прим. ред) который выполнил свой боевой долг до конца. 


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
07.07.2022 17:55
Общество 07.07.2022 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 17:51
Общество 07.07.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 15:33
Общество 07.07.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 14:22
Общество 07.07.2022 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 14:00
Общество 07.07.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.07.2022 12:25
Общество 07.07.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 12:15
Общество 07.07.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 11:51
Общество 07.07.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 11:24
Общество 07.07.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 09:57
Общество 07.07.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 09:43
Общество 07.07.2022 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 08:34
Общество 07.07.2022 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 08:25
Общество 07.07.2022 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 07:50
Общество 07.07.2022 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2022 19:53
Общество 06.07.2022 19:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
172 волгоградские пары поженятся в День любви, семьи и верностиСмотреть фотографии
17:51
«Вонь ужасная!»: на улице Хорошева в Волгограде неделю течет канализационная рекаСмотреть фотографии
17:07
На станции Максима Горького волгоградец на автомобиле наехал на полицейскогоСмотреть фотографии
16:39
«Их имена останутся в истории России»: в Волгограде вручили ордена Мужества семьям погибших в СВО военныхСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
В Волгограде директора санатория у озера Эльтон обвиняют в неуплате налогов на 100 млн рублейСмотреть фотографии
16:21
«Могла и взбеситься»: лицо 4-летней девочки из Волгоградской области изуродовала домашняя овчаркаСмотреть фотографии
15:56
Неадекватное поведение волгоградца после ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:39
В Волгограде сгорел аварийный дом без жильцовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В волгоградском магазине «Светофор» изъяли партию дешевого сливочного маслаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде на выборах в облдуму зарегистрировали списки кандидатов еще двух партийСмотреть фотографии
14:54
«Все дерьмо полезло наружу»: жители Котово Волгоградской области задыхаются от порывов канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
В Волгограде на улице скрутили жителя Саратова с полным пакетом денег: видеоСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области под ЛЭП обнаружили трупы диких животныхСмотреть фотографии
14:22
Самым дешевым овощем в Волгоградской области стала капустаСмотреть фотографии
14:15
Две сестры-школьницы сбежали из села в ВолгоградСмотреть фотографии
14:00
Вы знаете Волгоград? Прогулки с сюрпризами по любимому городуСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде машины «спотыкаются» и падают в ловушку на проспекте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Инструктора, задержанного после гибели ребенка в аквапарке под Волгоградом, выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
12:47
Врачи сообщили о состоянии 4-летней волгоградки после нападения собакСмотреть фотографии
12:35
Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России и в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жители 13 деревень в Волгоградской области оказались в транспортной изоляцииСмотреть фотографии
12:15
К ордену Мужества посмертно представлены десять военнослужащих из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
«На дороге что-то шевелилось»: ястреба пленил изъян на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Волгоградский бизнес в два с половиной раза увеличил спрос на облакаСмотреть фотографии
11:24
Так же, но лучше: подрядчик рассказал об особенностях новой школы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
Водитель в реанимации: опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Под Волгоградом бездомные псы разодрали лицо 4-летней девочкеСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом житель Подмосковья спас детей из водоворота и утонулСмотреть фотографии
10:07
В лобовом ДТП с тягачом под Волгоградом погиб 17-летний подростокСмотреть фотографии
09:57
Новую школу под Волгоградом построили на четвертьСмотреть фотографии
 