Сбер запустил онлайн-сервис предоставления расчётных листков участникам зарплатных проектов

Экономика 07.07.2022 14:05 Новости компаний
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07.07.2022 14:05 Новости компаний
Сбер предоставил возможность компаниям — участницам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчётные листки в электронном виде. Полноценно сервис стал доступен клиентам с 2 июля.
Работник может в любой момент посмотреть расчётный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн, он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.
Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:
— Почти 30 млн человек в России получают заработную плату на карту Сбера. Благодаря новому сервису теперь все они имеют возможность в любое время получить информацию в СберБанк Онлайн о своём заработке. Работодатели же могут оптимизировать бухгалтерский функционал и минимизировать бумажный документооборот. Решение особенно актуально для компаний с большой численностью сотрудников.
Новый сервис — ещё одна привилегия для зарплатных клиентов Сбера. Пакет преимуществ для них также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться уникальным сервисом «Деньги до зарплаты». Эти и другие привилегии можно найти в личном кабинете зарплатного клиента, он находится в блоке «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн.
Также напомним, что в регионах Поволжского банка – Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, – зарплатным проектом от Сбербанка пользуются почти 98 тыс. компаний, из которых 78% - представители малого бизнеса.
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