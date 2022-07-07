Экономика

Сбер запустил онлайн-сервис предоставления расчётных листков участникам зарплатных проектов

Экономика 07.07.2022 14:05 Новости компаний
0
07.07.2022 14:05 Новости компаний


Сбер предоставил возможность компаниям — участницам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчётные листки в электронном виде. Полноценно сервис стал доступен клиентам с 2 июля.
Работник может в любой момент посмотреть расчётный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн, он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.
Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:
Почти 30 млн человек в России получают заработную плату на карту Сбера. Благодаря новому сервису теперь все они имеют возможность в любое время получить информацию в СберБанк Онлайн о своём заработке. Работодатели же могут оптимизировать бухгалтерский функционал и минимизировать бумажный документооборот. Решение особенно актуально для компаний с большой численностью сотрудников.
Новый сервис — ещё одна привилегия для зарплатных клиентов Сбера. Пакет преимуществ для них также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться уникальным сервисом «Деньги до зарплаты». Эти и другие привилегии можно найти в личном кабинете зарплатного клиента, он находится в блоке «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн.
Также напомним, что в регионах Поволжского банка – Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, – зарплатным проектом от Сбербанка пользуются почти 98 тыс. компаний, из которых 78% - представители малого бизнеса.
Фото <a href='https://ru.freepik.com/photos/business'>Business фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com</a>

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
07.07.2022 15:19
Экономика 07.07.2022 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2022 12:33
Экономика 07.07.2022 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2022 11:33
Экономика 07.07.2022 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2022 10:46
Экономика 07.07.2022 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2022 10:25
Экономика 07.07.2022 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2022 10:02
Экономика 07.07.2022 10:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2022 08:08
Экономика 07.07.2022 08:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.07.2022 15:42
Экономика 06.07.2022 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2022 12:34
Экономика 06.07.2022 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2022 11:09
Экономика 06.07.2022 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 14:44
Экономика 05.07.2022 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 14:08
Экономика 05.07.2022 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 14:02
Экономика 05.07.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 12:08
Экономика 05.07.2022 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 10:49
Экономика 05.07.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:39
В Волгограде сгорел аварийный дом без жильцовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В волгоградском магазине «Светофор» изъяли партию дешевого сливочного маслаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде на выборах в облдуму зарегистрировали списки кандидатов еще двух партийСмотреть фотографии
14:54
«Все дерьмо полезло наружу»: жители Котово Волгоградской области задыхаются от порывов канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
В Волгограде на улице скрутили жителя Саратова с полным пакетом денег: видеоСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области под ЛЭП обнаружили трупы диких животныхСмотреть фотографии
14:22
Самым дешевым овощем в Волгоградской области стала капустаСмотреть фотографии
14:15
Две сестры-школьницы сбежали из села в ВолгоградСмотреть фотографии
14:00
Вы знаете Волгоград? Прогулки с сюрпризами по любимому городуСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде машины «спотыкаются» и падают в ловушку на проспекте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Инструктора, задержанного после гибели ребенка в аквапарке под Волгоградом, выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
12:47
Врачи сообщили о состоянии 4-летней волгоградки после нападения собакСмотреть фотографии
12:35
Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России и в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жители 13 деревень в Волгоградской области оказались в транспортной изоляцииСмотреть фотографии
12:15
К ордену Мужества посмертно представлены десять военнослужащих из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
«На дороге что-то шевелилось»: ястреба пленил изъян на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Волгоградский бизнес в два с половиной раза увеличил спрос на облакаСмотреть фотографии
11:24
Так же, но лучше: подрядчик рассказал об особенностях новой школы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
Водитель в реанимации: опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Под Волгоградом бездомные псы разодрали лицо 4-летней девочкеСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом житель Подмосковья спас детей из водоворота и утонулСмотреть фотографии
10:07
В лобовом ДТП с тягачом под Волгоградом погиб 17-летний подростокСмотреть фотографии
09:57
Новую школу под Волгоградом построили на четвертьСмотреть фотографии
09:43
В Президентский полк из Волгограда отправили служить 15 призывниковСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области подросток отсек себе пальцы бензопилойСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области насчитали 5 пожилых Февроний и 4 тысячи ПетровСмотреть фотографии
08:25
Бочаров под Волгоградом проверит темпы строительства школы на 1000 местСмотреть фотографии
08:11
Капитан круизного лайнера из Испании обобрал до нитки волжанкуСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области бензин подорожал за полгода на рубльСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде и области воздух раскалится до +36 градусовСмотреть фотографии
 