Расследования

В Волгограде жуликоватые КПК продавали землю в чистом поле за маткапитал

Расследования 06.07.2022 17:03
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06.07.2022 17:03



Уголовное дело о мошенничестве со средствами материнского капитала возбуждено в Волгограде после прокурорской проверки.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлено, что сотрудники трех кредитных потребительских кооперативов сообщали потенциальным клиентам о возможности приобретения рентабельной недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала.
 - После предоставления гражданами доверенностей на право заключения сделок, сотрудники кредитных кооперативов приобретали земельные участки стоимостью от 8 до 50 тысяч рублей на территории отдаленных населенных пунктов без соответствующей инфраструктуры. Однако доверителям сообщалось о приобретении дорогостоящих участков для дальнейшего строительства индивидуальных жилых домов, - рассказала Черединина.
В дальнейшем займы на покупку недвижимости погашались за счет средств материнского (семейного) капитала. Граждане обратились за защитой в прокуратуру, когда поняли, что их нагло обманули. Построить жилье на такой земле проблематично, а ее стоимость гораздо ниже суммы маткапитала. 
На основании материалов прокурорской проверки СО-8 УМВД России по г. Волгограду возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).
Фото из архива ИА «Высота 102»

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