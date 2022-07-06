







Уголовное дело о мошенничестве со средствами материнского капитала возбуждено в Волгограде после прокурорской проверки.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлено, что сотрудники трех кредитных потребительских кооперативов сообщали потенциальным клиентам о возможности приобретения рентабельной недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала.

- После предоставления гражданами доверенностей на право заключения сделок, сотрудники кредитных кооперативов приобретали земельные участки стоимостью от 8 до 50 тысяч рублей на территории отдаленных населенных пунктов без соответствующей инфраструктуры. Однако доверителям сообщалось о приобретении дорогостоящих участков для дальнейшего строительства индивидуальных жилых домов, - рассказала Черединина.

В дальнейшем займы на покупку недвижимости погашались за счет средств материнского (семейного) капитала. Граждане обратились за защитой в прокуратуру, когда поняли, что их нагло обманули. Построить жилье на такой земле проблематично, а ее стоимость гораздо ниже суммы маткапитала.

На основании материалов прокурорской проверки СО-8 УМВД России по г. Волгограду возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Фото из архива ИА «Высота 102»