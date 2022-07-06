В Тракторозаводском районе Волгограда на пороге поликлиники №1 пациентов вместо привычных взору регистраторов первым делом встречает теперь голографическая женщина. Обаятельный, но ненастоящий помощник, как сообщает ИА «Высота 102», появился в холле учреждения после проведенного там ремонта.





– Установленный комплекс состоит из акриловой фигуры с нанесенной пленкой обратной проекции и стойки с проектором. Проектор транслирует видеоряд на фигуру, – пояснили информагентству в поликлинике.

В здании поликлиники №1 в Тракторозаводском районе Волгограда, напомним, состоялся масштабный ремонт по губернаторской программе. Первичная медицинская помощь стала более комфортной и доступной для 111 тысяч жителей Волгограда, прикрепленных к этому учреждению. В распоряжении волгоградцев – удобная навигация и комфортные зоны ожидания. С 2019 года оснащение поликлиники пополнилось современным дорогостоящим оборудованием: КТ- и МРТ-аппаратами, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, эндоскопической техникой, оборудованием для проведения биопсии, стерилизации инструментов.

В 2020 году началась подготовка к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) — будущее отделение было отремонтировано и оснащено современным оборудованием в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, что поликлиника №1 – одно из старейших и крупнейших учреждений Волгограда. Два ее корпуса капитально не ремонтировались с момента постройки в 1939 и 1954 годах.