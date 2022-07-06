Расследования

До чего дошел прогресс: в поликлинике Волгограда пациентов встречает ненастоящая женщина

Расследования 06.07.2022 12:08
0
06.07.2022 12:08


В Тракторозаводском районе Волгограда на пороге поликлиники №1 пациентов вместо привычных взору регистраторов первым делом встречает теперь голографическая женщина. Обаятельный, но ненастоящий помощник, как сообщает ИА «Высота 102», появился в холле учреждения после проведенного там ремонта. 



– Установленный комплекс состоит из акриловой фигуры с нанесенной пленкой обратной проекции и стойки с проектором. Проектор транслирует видеоряд на фигуру, – пояснили информагентству в поликлинике. 

В здании поликлиники №1 в Тракторозаводском районе Волгограда, напомним, состоялся масштабный ремонт по губернаторской программе. Первичная медицинская помощь стала более комфортной и доступной для 111 тысяч жителей Волгограда, прикрепленных к этому учреждению. В распоряжении волгоградцев – удобная навигация и комфортные зоны ожидания. С 2019 года оснащение поликлиники пополнилось современным дорогостоящим оборудованием: КТ- и МРТ-аппаратами, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, эндоскопической техникой, оборудованием для проведения биопсии, стерилизации инструментов. 

В 2020 году началась подготовка к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) — будущее отделение было отремонтировано и оснащено современным оборудованием в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, что поликлиника №1 – одно из старейших и крупнейших учреждений Волгограда. Два ее корпуса капитально не ремонтировались с момента постройки в 1939 и 1954 годах.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
06.07.2022 14:15
Расследования 06.07.2022 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 13:53
Расследования 06.07.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 09:38
Расследования 06.07.2022 09:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 07:25
Расследования 06.07.2022 07:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 22:13
Расследования 05.07.2022 22:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 17:32
Расследования 05.07.2022 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 17:15
Расследования 05.07.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 14:39
Расследования 05.07.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 14:02
Расследования 05.07.2022 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 12:27
Расследования 05.07.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 10:36
Расследования 05.07.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 09:56
Расследования 05.07.2022 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2022 17:58
Расследования 04.07.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2022 17:24
Расследования 04.07.2022 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2022 14:20
Расследования 04.07.2022 14:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:32
На границе Волгоградской области в степи нашли скелет человекаСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде снимут видеоролик о котлете по-киевскиСмотреть фотографии
14:46
Олег Савченко высказался в пользу расширения льгот для ветеранов боевых действийСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом заведующая детсадом собирала премии сотрудников в «общий котел»Смотреть фотографии
14:15
В Волгограде после ремонта компьютерного томографа вскрылся крупный обманСмотреть фотографии
13:53
Суд отправил в СИЗО Гульнару Низамову, пытавшую падчерицу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Под Волгоградом СК начал проверку после смерти 44-летнего рыбакаСмотреть фотографии
13:10
Облкомприроды в Волгограде займется проектом мусорной концессииСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде к 1 ноября восстановят танк-памятник Т-34Смотреть фотографии
12:21
В Волгограде рухнул сайт для записи детей в школуСмотреть фотографии
12:08
До чего дошел прогресс: в поликлинике Волгограда пациентов встречает ненастоящая женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Отвалившееся колесо спровоцировало ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом снайперы учились сбивать беспилотникиСмотреть фотографии
11:29
В центре Волгограда эвакуировали налоговую инспекцию, УФАС и «ЕР»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде рецидивист выбросил с 4 этажа собакуСмотреть фотографии
10:57
Момент возгорания иномарки с людьми в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Половине волгоградцев не хватает денег до зарплатыСмотреть фотографии
10:32
«Волгоградэнергсбыт» запустил чат-бот для передачи показаний счетчиковСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области в пруду нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом 24-летнего рабочего затянуло в насос для подачи водыСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом задержали поджигателя Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
09:20
Ожоги 50% тела: на юге Волгограда загорелась иномарка с людьмиСмотреть фотографии
08:58
Жителям аварийных домов в Волгограде купили 110 квартир в новостройкахСмотреть фотографии
08:04
Волгоградская область подключилась к сервису онлайн-прикрепления к поликлиникамСмотреть фотографии
07:25
«Он якобы сломал ей карьеру»: экс-судья из Волгограда Добрынина дала показания по делу МузраеваСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде выявили профнепригодных руководителей УКСмотреть фотографии
22:13
Стали известны подробности о жителе Волгограда, учинившем поножовщину на Ярославском вокзалеСмотреть фотографии
21:57
Хорошо только до пятидесяти: онколог отмерил срок волгоградским алкоголикамСмотреть фотографии
21:15
Предали или потеряли?: в Волгоградской области пес «Хатико» две недели ждет хозяина на дорогеСмотреть фотографии
19:38
Пять районов Волгограда останутся без света 6 июляСмотреть фотографии
 