Директора «ВолгоТЭК» обязали выплатить налоги на 17 млн рублей





В Волгограде по иску прокурора было взыскано более 17 млн рублей с руководителя транспортной-экспедиционной компании «ВолгоТЭК» Павла Рушковского. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в конце 2020 года в отношении коммерсанта было прекращено уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов в связи с истечением сроков давности, однако в добровольном порядке мужчина не захотел возмещать ущерб.

В связи с этим прокурор Советского района обратился в Дзержинский районный суд о взыскании с руководителя коммерческой структуры причиненного ущерба. Однако судом было отказано в удовлетворении исковых требований прокурора. Не согласившись с решением, прокуратура Советского района оспорила его в апелляционном порядке.

– Волгоградский областной суд разделил позицию прокуратуры, отменив решение суда первой инстанции и постановив новое – об удовлетворении исковых требований прокурора, – рассказала Черединина. – Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль.

Напомним, в 2017-2018 годах глава фирмы уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении для оказания автотранспортных услуг пяти организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. Таким способом фирмой обвиняемого не уплачен налог на добавленную стоимость в крупном размере.