Расследования 30.09.2020 16:52
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30.09.2020 16:52
Главу транспортно-экспедиционной компании будут судить в Волгограде за уклонении от уплаты налогов на сумму более 16,8 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в суд для рассмотрение по существу.
По версии следствия, обвиняемый в 2017-2018 годах уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении для оказания автотранспортных услуг пяти организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. Таким способом фирмой обвиняемого не уплачен налог на добавленную стоимость в крупном размере.
Вину в инкриминируемом деянии коммерсант полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по региону.
Прокуратурой также предъявлено к обвиняемому исковое заявление о возмещении причиненного ущерба.
Как стало известно ИА "Высота 102", речь идет о транспортно-экспедиционной компании "ВолгоТЭК", которая занимается перевозкой международных грузов из Европы в Россию.
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