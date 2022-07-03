В Волгограде тушат пожар на 16-ом этаже высотки

Происшествия 03.07.2022 19:41
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03.07.2022 19:41
Огнеборцы тушат пожар в многоквартирном доме в Советском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 19-00 – в одной из квартир горят домашние вещи.
Идет эвакуация жителей. С огнем борются расчеты 4-ой пожарно-спасательной части. Причина пожара устанавливается.
Между тем, очевидцы рассказали ИА "Высота 102", что сначала загорелась квартира на 15-ом этаже высотки ЖК "Новый свет" на ул. Тимирязева, 15. Затем пламя распространилось на 14-й и 16-й этажи. Из окон вырываются клубы черного дыма. Информация уточняется.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области, видео Максима Харитонова и ГУ МЧС.
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