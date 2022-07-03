Здравоохранение

Укушенного гадюкой мужчину спасли в волгоградской больнице

Здравоохранение 03.07.2022 16:28
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03.07.2022 16:28



В центре острых отравлений БСМП №25 Волгограда врачи спасли жизнь мужчины, которого укусила гадюка. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве, пациент поступил из Городищенского района в тяжелом состоянии. По дороге в больницу он несколько раз терял сознание и был сразу помещен в реанимацию, где врачи стали бороться за его жизнь.

По словам пациента, который работает поливальщиком, гадюка укусила его, когда он рукой залез под трубу. В больнице ему сразу ввели противогадючную сыворотку  и начали проводить другое лечение. В результате уже через день ему стало лучше. А могло все закончиться гораздо печальнее.



Врачи центра острых отравлений предупреждают, что в случае укусов змей необходимо сразу обращаться в медучреждение. Яд гадюк крайне опасен для человека – может возникнуть почечная недостаточность, а также анафилактический шок, который грозит смертью. В случае, если гадюка укусила человека в область рядом с головой, он может задохнуться от отека шеи или верхних дыхательных путей. Также укушенный гадюкой может потерять конечности, если не получит вовремя медицинскую помощь.

Сейчас в медучреждениях региона есть достаточный запас сыворотки против яда гадюк. Однако с наступлением жары количество пострадавших от укусов змей растет.


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