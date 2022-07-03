В Волгограде пешехода покалечило дверью рефрижератора









37-летняя жительница Волгограда пострадала накануне из-за халатности водителя рефрижератора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось на ул. Кастерина в Тракторозаводском районе в 14-00.







25-летний водитель фургона «Хендэ» не закрыл задние ворота рефрижератора, которые в процессе движения автомашины открылись и ударили створкой пешехода.







Женщина с различными травмами доставлена в больницу.