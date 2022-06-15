







В администрации Новониколаевского района Волгоградской области не видят «предмета для разговора» в связи с планами местного предпринимателя запустить битумное производство на территории районного центра на ул. Народная, 169. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» первый заместитель главы Новониколаевского района Сергей Парамонов заявил, что «не надо бежать впереди паровоза», так как завод еще не построен.





По словам Сергея Парамонова, завод еще не заработал, при этом участок расположен в зоне производственной зоне, которая предусматривает размещение объектов промышленности.





Между тем, жители Новониколаевского сообщили корреспонденту ИА «Высота 102», что на месте будущего производства уже появился фундамент.





- Скоро мы все будем задыхаться от паров горячего асфальта и других вредных выбросов, как и пять лет назад, когда рядом с жилыми домами работал такой завод, - переживают люди.





Жители Новониколаевского уже обратились с заявлением к главе Новониколаевского района Сергею Чулкову с требованием учесть мнение жителей при размещении производства, которое может принести вред окружающей среде, и потребовали проведения референдума. Свои подписи под обращением поставили уже более 300 человек.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что на территории районного центра собираются возводить асфальтовый завод. В сотне метров от будущего производства располагаются частные дома, жители которых не могли спастись от смога, источником которого было битумное производство. Только после многочисленных судов жителям удалось добиться закрытия вредного цеха под окнами жилых домов. Однако сейчас, опасаются новониколаевцы, ситуация может повториться.



