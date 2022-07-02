







В мошенничестве при получении выплат обвиняется 59-летний малоимущий житель Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, дознавателями Отдела МВД России по Серафимовичскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159-2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Мужчина признал вину. Ему грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев. Дело направлено в суд.

Установлено, что мужчина, являясь малоимущим гражданином, обратился в центр социальной поддержки населения. После проверки документов, с ним заключили контракт. Государство обязалось выплатить мужчине 100 тысяч рублей, а он должен был приобрести крупный рогатый скот, встать на учет в налоговый орган в качестве налогоплательщика, пройти обучение в налоговом органе. Кроме этого, в течение года селянин должен был реализовывать сельскохозяйственную продукцию, произведенную в личном подсобном хозяйстве, предоставив в центр социальной защиты населения отчет о полученных доходах.

Однако через месяц после заключения контракта мужчина приобрел корову за 70 тысяч рублей и с целью хищения части федеральных бюджетных средств, составил фиктивный договор купли-продажи, где указал стоимость животного - 100 тысяч рублей. Продавец подписала документ, не читая его.

Мужчина нарушил все условия контракта: на налоговый учет он не встал, обучение проигнорировал, реализацией молочной продукции не занялся, а корову продал за 50 тысяч рублей, которые истратил на личные нужды.

Сотрудники центра социальной поддержки малоимущих семей, выявив незаконные действия мужчины, обратились в полицию.



