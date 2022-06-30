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Четыре факта в пользу покупки квартиры в новостройке

Полезно знать 30.06.2022 14:49 Реклама
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30.06.2022 14:49 Реклама


Квартира в новостройке во многих отношениях лучше, чем квартира на вторичном рынке недвижимости. Эксперты рынка обращают внимание на несколько особенностей, которые говорят в пользу такого утверждения.
Инженерные коммуникации
Все новостройки Москвы отличаются тем, что для прокладки инженерных коммуникаций используются современные материалы и инновационные методы их монтажа. Устройство коммуникаций предполагает прокладку водопроводной арматуры, канализации, электрокабеля, системы отопления, вентиляции и т. д. Сложно представить себе комфортную жизнь человека без этих систем. Качественное оборудование и материалы гарантируют длительный срок службы и сводят к минимуму аварийные риски.
Программа ипотечного кредитования
Купить квартиру в новостройке можно по льготной ипотеке. Такой вид кредитования в основном распространяется на жилье в новостройках. Банки охотно идут навстречу тем клиентам, которые приобретают квартиры в новых домах и создают выгодные условия.
Льготная ипотека распространяется на разные категории граждан, в том числе на молодые семьи, но даже без льготы можно приобрести жилье в новостройке на выгодных ипотечных условиях.
Новостройки и инфраструктура
Одна из задач, которую ставит себе застройщик – создать комфортные и безопасные условия для жизни. Поэтому новостройки возводят в комплексно. Под комплексом подразумевается обустройство инфраструктуры.
В таких ЖК обычно есть специально выбеленные и обустроенные зоны для отдыха с маленькими детьми, занятия спортом, для пожилых людей, для выгула домашних животных. Подъездные трассы к дому и к автостоянке оборудованы шлагбаумами и ограничителями скорости. Есть система видеонаблюдения. Застройщик также старается обеспечить удобный выезд автотранспорта к стратегическим магистралям. В инфраструктуру также входят объекты торговли, пункты, где оказывают различные услуги, образовательные и медицинские учреждения.
Планировка и отделочные работы
Покупатель квартиры в новостройке, может заранее оговорить с подрядчиком, какой планировки ему нужно жилье. Можно купить квартиру без отделочных работ и без обустройства межкомнатных перегородок. Это даст возможность самостоятельно обустроить жилье. Наиболее выгодным вариантом многие специалисты строительного рынка, считают заказать индивидуальную планировку и ремонт у самого подрядчика. Этот вариант будет более экономичным и быстрым по выполнению.

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