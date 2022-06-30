Экономика

В мае в Волгоградской области сократилось число безработных

Экономика 30.06.2022 15:21
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30.06.2022 15:21



В Волгоградской области количество безработных в мае 2022 года снизилось с 7,6 до 7,3 тысячи человек по сравнению с апрелем, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата.
Уровень зарегистрированной безработицы в мае составил 0,4%, тогда как месяцем ранее этот показатель находился на отметке 0,5%. Самый низкий уровень безработицы в ЮФО демонстрирует город Севастополь - 0,3%. Волгоградская область находится на втором месте. Самая высокая безработица в Калмыкии - 1,4% и Адыгее - 1%.
В Волгоградской области пособие по безработице в мае получали 4,6 тысячи человек, тогда как в апреле таких людей было больше - 4,9 тысячи. 
Число вакансий в регионе по сравнению с апрелем, наоборот, увеличилось с 31 930 до 32 939.

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