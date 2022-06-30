Под Волгоградом у моста утонул 60-летний мужчина

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне обнаружен труп 60-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина утром ушел на рыбалку и пропал.

— Организована доследственная проверка, — пояснила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело погибшего без повреждений и признаков насильственной смерти.

Известно, что 28 июня примерно в 20.00 в правоохранительные органы с заявлением о пропаже знакомого обратился житель хутора Ямы. Со слов мужчины, он обнаружил вещи своего приятеля на понтонном мосту через ерик Ямы в 10 метрах от дома № 2 по улице Набережная.

Как объяснил заявитель, около 07.30 утра он в последний раз видел пропавшего — тот приехал ловить рыбу. К поискам привлекли водолазов. Утром 29 июня из воды извлекли труп рыбака.

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