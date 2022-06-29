Под Волгоградом двух мужчин затянуло в шлюз ВДСК

В Калачевском районе Волгоградской области с разницей в несколько дней погибли двое мужчин. Как стало известно ИА «Высота 102», инциденты произошли недалеко от поселка Октябрьский вблизи шлюза № 12 Волго-Донского судоходного канала.

— Организована процессуальная проверка, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Калачевскому району СУ СКР по Волгоградской области Алексей Аносов. — Телесных повреждений не обнаружено. Криминальная версия исключается.

Известно, что местный житель отдыхал на берегу и употреблял спиртное. Затем мужчина зашел в воду. Его тело затянуло в камеру шлюза. Погибшего обнаружили сотрудники инженерного сооружения.

Еще одно происшествие случилось примерно в этом же месте. На берегу отдыхал житель Волгограда. В какой-то момент мужчина, употребив спиртное, решил освежиться. Водолазы обнаружили труп вблизи шлюза № 12.

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