В Волгограде в камышах нашли обгоревший труп мужчины

В Красноармейском районе Волгограда найден труп неустановленного мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», тело обнаружили накануне в камышах недалеко от пятиэтажного дома № 6 по улице Николаевской.

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Известно, что погибшему на вид 45-55 лет. Труп обнаружили в 30 метрах от жилого дома в камышах. Тело нашли сотрудники МЧС после тушения пожара.

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