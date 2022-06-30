Водитель погиб в ДТП на затяжном повороте в Волгоградской области





В Урюпинском районе Волгоградской области 39-летний водитель опрокинулся в кювет на Lada Priora. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло накануне днем на 9-м километре региональной автодороги.

- По предварительным данным, водитель, двигаясь со стороны Урюпинска в сторону хутора Дубовский, на затяжном повороте дороги не справился с управлением и выехал на правую обочину по ходу движения. В результате автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте, - пояснили в пресс-службе МВД.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.