Происшествия

У входа в «Семейный Магнит» в Волгограде умер 56-летний мужчина

Происшествия 27.06.2022 13:16
0
27.06.2022 13:16


В Дзержинском районе Волгограда обнаружен труп 56-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», местный житель скончался у входа в «Семейный Магнит» по улице имени Землячки, 19б. 

— Организована доследственная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Телесных повреждений и признаков насильственной смерти нет. 

Известно, что погибший проживал один в соседнем доме. Утром волгоградец пошел за покупками. У входа в магазин он скоропостижно скончался. Бездыханное тело обнаружили посетители гипермаркета.

Читайте также: 

В Волжском у входа в ТРК «ВолгаМолл» умер мужчина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
27.06.2022 14:00
Происшествия 27.06.2022 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 11:30
Происшествия 27.06.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 10:57
Происшествия 27.06.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 09:42
Происшествия 27.06.2022 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 09:25
Происшествия 27.06.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2022 16:49
Происшествия 26.06.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2022 11:30
Происшествия 26.06.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 23:30
Происшествия 25.06.2022 23:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 16:21
Происшествия 25.06.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 12:58
Происшествия 25.06.2022 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 11:20
Происшествия 25.06.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 10:09
Происшествия 25.06.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 16:59
Происшествия 24.06.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 16:10
Происшествия 24.06.2022 16:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 15:10
Происшествия 24.06.2022 15:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:21
Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспеченияСмотреть фотографии
14:00
«Сейчас откачивают воду»: в Волгограде устраняют новую аварию на сетяхСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде умер Заслуженный тренер России по боксу Александр ЧерноивановСмотреть фотографии
13:23
На севере Волгограда устранили аварию на магистральной трубеСмотреть фотографии
13:16
У входа в «Семейный Магнит» в Волгограде умер 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:11
Жители Волгограда просят прокурора Костенко вернуть троллейбус № 18Смотреть фотографии
12:39
Оставил только кошку с клубком: в Урюпинске мужчина обезглавил скульптуруСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
«Мучают тревожность и депрессии»: в Волгограде впервые начнут готовить врачей-психотерапевтовСмотреть фотографии
11:32
Для нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области удвоят штрафыСмотреть фотографии
11:30
На севере Волгограда устраняют аварию на магистральном трубопроводе: фотоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом зять зверски расправился с тещейСмотреть фотографии
10:57
Водитель без прав скончался в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
Банк «Открытие»: 65% жителей ЮФО заявили о готовности развивать собственный бизнесСмотреть фотографии
10:39
Волгоградец погиб при попытке распилить «болгаркой» снаряд времен ВОВСмотреть фотографии
10:39
Волгоградская молодежь назвала желаемый уровень зарплатыСмотреть фотографии
10:29
Семь тысяч тонн мусора и 6 тысяч шин: в Волгоградской области наводят порядокСмотреть фотографии
10:10
Прокуратура встала на тропу борьбы с зарослями конопли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде автобус № 65 с пассажирами совершил вынужденную остановкуСмотреть фотографии
09:41
Эксперимент с налогами и деньги на выживание: с 1 июля в России вступят в силу новые законыСмотреть фотографии
09:25
Сотрудника салона сотовой связи поймали в Волгограде на продаже данных абонентовСмотреть фотографии
09:14
Поселок Гумрак в Волгограде остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде и области 27 июня ввели ограничения на продажу алкоголяСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде после публикации в СМИ скосили коноплюСмотреть фотографии
23:00
Дома в 4 районах Волгограда 27 июня обесточат энергетикиСмотреть фотографии
22:17
Волгоградца судят за сообщение в службу 112 о взрыве Крымского мостаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу до утра 27 июняСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
СК опубликовал видео с места гибели подростка в аквапарке ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
В Волгограде из-под тополя забила вода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
В Волгоградской области ликвидировали 456 незаконных свалокСмотреть фотографии
16:49
В Волжском в аквапарке «XXI век» утонул 13-летний мальчикСмотреть фотографии
 