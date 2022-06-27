У входа в «Семейный Магнит» в Волгограде умер 56-летний мужчина

В Дзержинском районе Волгограда обнаружен труп 56-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», местный житель скончался у входа в «Семейный Магнит» по улице имени Землячки, 19б.
— Организована доследственная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Телесных повреждений и признаков насильственной смерти нет.
Известно, что погибший проживал один в соседнем доме. Утром волгоградец пошел за покупками. У входа в магазин он скоропостижно скончался. Бездыханное тело обнаружили посетители гипермаркета.
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