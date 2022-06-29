Суд отправил в СИЗО подозреваемых в экстремизме волгоградцев

Центральный районный суд Волгограда сегодня, 29 июня, постановил заключить под стражу троих предполагаемых членов экстремисткой ячейки. Как сообщает ИА «Высота 102», еще одного фигуранта дела поместили под домашний арест.

— В отношении троих фигурантов уголовного дела суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 августа 2022 года, — сообщили информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Четвертого предполагаемого участника преступного сообщества поместили под домашний арест. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

По версии следствия, четверо волгоградцев организовали в регионе экстремистское сообщество. Своей целью фигуранты дела ставили свержение власти и нарушение территориальной целостности РФ. Для этого планировалось применять огнестрельное оружие и легковоспламеняющиеся смеси против сотрудников правоохранительных органов и военных, их спецтранспорта, а также объектов социнфраструктуры.

Злоумышленников задержали 27 июня сотрудники УФСБ России по Волгоградской области во взаимодействии с представителями областного ГУ МВД России.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области

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