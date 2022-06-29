Расследования

Суд отправил в СИЗО подозреваемых в экстремизме волгоградцев

Расследования 29.06.2022 17:45
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29.06.2022 17:45


Центральный районный суд Волгограда сегодня, 29 июня, постановил заключить под стражу троих предполагаемых членов экстремисткой ячейки. Как сообщает ИА «Высота 102», еще одного фигуранта дела поместили под домашний арест. 

— В отношении троих фигурантов уголовного дела суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 августа 2022 года, — сообщили информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Четвертого предполагаемого участника преступного сообщества поместили под домашний арест. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

По версии следствия, четверо волгоградцев организовали в регионе экстремистское сообщество. Своей целью фигуранты дела ставили свержение власти и нарушение территориальной целостности РФ. Для этого планировалось применять огнестрельное оружие и легковоспламеняющиеся смеси против сотрудников правоохранительных органов и военных, их спецтранспорта, а также объектов социнфраструктуры.

Злоумышленников задержали 27 июня сотрудники УФСБ России по Волгоградской области во взаимодействии с представителями областного ГУ МВД России.  

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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